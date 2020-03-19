敷臉一直講話老得快　清潔面膜「5個地雷」別踩！

▲清潔面膜使用眉角多。（圖／翻攝自IG/Innisfreetaiwan、innisfreeofficial，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

疫情延燒導致口罩不離身，肌膚常處在濕熱環境，使油脂分泌旺盛，導致粉刺、痘痘增生，這時候清潔功夫更是不能少！除了日常清潔，不少人會用泥面膜來做深層清潔，在抱怨保養無感之前，檢視一下你是否也做錯了這些事。

敷臉前毛孔沒打開

不少人嚷嚷著淨膚無感，那麼敷臉前的前置作業做好了嗎？想要清潔肌膚中的深層髒污，敷臉前必須先藉由熱敷讓毛孔張開，這樣後續清潔才有用。

▲敷的厚度要蓋過肌膚顏色。

泥面膜敷不不夠厚

泥面膜的最佳厚度，應該是敷上看不見肌膚紋理，若是只是薄敷其實功效不大，除了厚度要夠之外，臉部區域更該分區處理，像是脆弱眼周可以避開，T字、下巴等毛孔粗大或油脂分泌多的區域可以敷厚一些。

▲全乾再洗容易讓肌膚越來越乾。

全部乾掉才清洗

你有沒這種經驗，泥膜乾掉後再洗，臉反而更乾，因為泥膜會將肌膚水分通通吸乾，記得最多敷15分鐘為限，等到臉上泥面膜開始變色，就可以準備用清水洗掉。

▲保濕是每天必做的功課。（圖／翻攝自IG/aoihamada）

面膜後忘了保濕

許多人敷完面膜，就以為保養已經做滿，要知道深層清潔後，做好適度保濕很重要，依照自己肌膚需求選擇精華液或是乳液，做好油水平衡，肌膚才會健康有光澤。

敷臉時一直說話

敷面膜時不要有表情，這可不是傳說，如果一直講話、大笑是很容易拉扯到肌膚，長期下來很容易生長臉部紋路，一定要小心。

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