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想瘦先記好！激升減脂效果的7件事　「別老是做同一運動」

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▲激升減脂效果的7件事。（圖／攝IG）

▲想要健康瘦出好身材，7個減脂期必知小技巧快記起來。（圖／翻攝IG@babebani、@kkmmmkk，以下同）

編輯／Amanda

為了追求理想體態，女生永遠都在減肥，想要真的減掉肥肉脂肪、不是短暫假瘦，除了少吃多動，快把以下7個減脂期應該知道的小技巧記起來，幫你輕鬆避開瘦身地雷，減脂效果更激升。

▲激升減脂效果的7件事。（圖／翻攝IG）

#多喝溫水

多喝水不僅有益身體健康、養顏美容，對於減肥也很重要。喝夠水能促進新陳代謝，增加飽腹感，餐前先喝一杯水能避免過餓而不小心暴食，還能幫助腸道順滑，促進排便。

#戒酒精和酒精類飲品

酒精和高脂肪食物混合會產生高熱量，而且某些酒類含有較多的碳水化合物和醣類，導致血糖升高。另外某些水果酒或酒類飲品裡常添加果汁、果糖或香料、焦糖色素等來提升風味，熱量高，喝多容易發胖。

▲激升減脂效果的7件事。（圖／翻攝IG）

#優質澱粉取代精緻化碳水

想要瘦身，尤其是想減脂的人，主食可用低GI優質澱粉取代白米飯、麵條、麵條等精緻澱粉，可幫助減脂，也能幫助肌膚和精神狀態更好。

▲激升減脂效果的7件事。（圖／翻攝IG）

#重量訓練要堅持做

重量訓練能有效提升人體靜止時的新陳代謝速度，肌肉比例越多，基礎代謝越高，且比起單純只做有氧運動，重訓鍛鍊出來的身材線條會更緊緻。

#改變運動模式

人體有適應調整的功能，如果一直維持同一種運動模式，強度也都差不多的狀況下，運動效果會遞減，消耗的脂肪越來越少。最好可以交叉運動，幾種運動穿插著變化，不斷改變運動模式和強度，讓身體有新的刺激。

#適時補充鈣質

運動過多可能會造成鈣質流失，鈣流失多了，運動過程裡容易受傷，可依個人狀況，諮詢醫師、專業人士後，利用補給品及時補充鈣質。

▲激升減脂效果的7件事。（圖／翻攝IG）

#維持充足睡眠

睡眠不足會使新陳代謝變慢，還會刺激腦部使食慾大開，容易暴飲暴食，並促使脂肪囤積，而良好的睡眠習慣可幫助分解脂肪，也能控制食慾，還能加速新陳代謝，所以擁有充足的睡眠也是維持身材很關鍵的一點。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 減重, 效果, 運動, 飲食, 必知, 觀念, 小技巧
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