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愛馬仕關閉工廠！品牌忍痛：法國42間全停工剩下轉產洗手乳

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▲香奈兒 。（圖／路透）

▲愛馬仕、香奈兒宣佈關閉法國全部生產線到三月底 。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

新冠肺炎疫情全球肆虐，法國精品香奈兒（CHANEL）在昨（18日）才剛宣佈取消5月義大利度假秀，今日又拋出震撼彈：「根據政府指示，關閉法國、義大利和瑞士的全部生產線。」愛馬仕（Hermes）首席執行官Axel Dumas也對內部員工坦白消息：「法國生產線預計將關閉至3月底。」僅有香水工廠不受影響，以生產洗手乳。

疫情肆虐之快精品界也慘遭波及，香奈兒日前陸續喊停原定於北京與倫敦登場的工坊系列大秀以及義大利度假秀，也暫時關閉美國境內所有門市，遵循政府指示才能決議開店時間，狀況相當不樂觀。

▲香奈兒。（圖／達志影像／美聯社）

▲香奈兒美國門市全面關閉。（圖／達志影像／美聯社）

於今（19日）再拋出新消息，隨著整個歐洲活動停滯不前，品牌決定關閉工廠，聲明指出：「香奈兒根據最新政府指示，決定關閉其在法國、義大利和瑞士的全部生產基地兩周時間，其中包括高級時裝、成衣、高級珠寶和珠寶首飾 。」而後也補充：「至於部分分銷站點的工作人員數量很少，會採取額外措施保障員工健康，我們也會在此期間支付所有員工、遠程工作人員的薪水，確保一切安全」。

▲愛馬仕 。（圖／路透）

▲愛馬仕關閉法國42間工廠至3月底。（圖／路透）

另外，外媒指出愛馬仕首席執行官Axel Dumas對內部員工信件表示：「法國工廠將關閉至三月底。」據了解愛馬仕共有52個製造點，其中42家位於法國，包括皮革廠、製衣廠、以及皮具瓷器等，目前以上部門均暫停業務，香水製造廠則不受影響繼續生產洗手液。同時，GUCCI已經關閉了其位於托斯卡納和馬爾凱地區的工廠直至3月20日，但由於義大利仍處於封鎖狀態，這一期限很可能會延長。

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★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 2020, 春夏, 新冠肺炎, 疫情
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