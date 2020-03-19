英國碧翠絲公主5月盛大婚禮喊卡！新冠肺炎攪亂王室行程

▲碧翠絲公主（右）與莫齊原定5月29日舉辦的盛大婚禮將取消。（圖／達志影像）

記者陳雅韻／綜合報導

新冠肺炎肆虐，打亂英國王室喜事計畫，女王伊莉莎白二世的孫女、安德魯王子（Prince Andrew）的長女碧翠絲公主（Princess Beatrice），原定將於5月29日與地產發展商莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）於白金漢宮花園舉辦盛大婚禮，傳出為避免群聚感染風險，婚禮將取消，小倆口正重新思考是否縮小規模舉行。

▲碧翠絲公主（右）戴著2.5克拉的訂婚鑽戒與卡地亞釘子手環很搶眼。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫齊向英國珠寶Shaun Leane訂製的裝飾藝術風格求婚鑽戒。（圖／翻攝shaunleane IG）

31歲的碧翠絲公主是英國王室第9順位繼承人，去年9月被交往不到1年的莫齊以2.5克拉鑽戒套牢，英國王室發布兩人訂婚消息的照片，只見她幸福地依偎在未婚夫胸前，男方特別向英國珠寶Shaun Leane訂製的裝飾藝術風格求婚鑽戒閃閃發亮，公主同時還戴著卡地亞（Cartier）JUSTE UN CLOU釘子手環，展現時尚感。

▲碧翠絲公主（左三）2018年參加妹妹的婚禮與花童群合影，但短期間如此盛大排場難再見。（圖／達志影像／美聯社）

碧翠絲公主與莫齊原定5月29日舉辦婚禮，但考量英國政府的防疫措施，且王室家人長者眾多，決定暫緩舉辦，兩人正考慮是否改為較小型的私人形式舉行，王室迷或時尚迷想一睹盛大的王室婚禮，恐怕要失望了。