「IKEA發現自己也可以設計！」除爆款漁夫帽　還有襪套鞋、口罩等著實現

編輯／Duke
近期，IKEA以「FRAKTA」藍色購物袋為概念製作的「KNORVA」尼龍漁夫帽，在網路上引起討論，並且還有網友調侃「IKEA意識到自己可以帶來這些設計了。」其實這位網友會這樣說，便要從Balenciaga（巴黎世家）推出的Carry Shopper包說起。
▲網友調侃IKEA終於可以自己推出這些潮流單品。（圖／翻攝自IKEA官網）
2017年Balenciaga帶來了一款Carry Shopper包，其外型與IKEA著名的FRAKTA藍色尼龍購物袋十分相似，但價格卻差了2268倍，後續也引來IKEA幽默的官方回應，並且在經歷該事件以後，本以為熱度會就此平息，但卻開起了IKEA藍色尼龍購物袋改造風潮。因此編輯下方便整理了多款品牌聯名與網友自製的IKEA FRAKTA設計，一起來看看吧！
▲Balenciaga的Carry Shopper包開起IKEA藍色尼龍購物袋改造風潮。（圖／翻攝自Balenciaga官網、IKEA官網）
1.Pleasures X Chinatown Market Frakta尼龍棒球帽
受到Balenciaga的啟發，Pleasures與Chinatown Market便攜手打造以IKEA FRAKTA改造而成的帽球帽，最後還效仿IKEA的幽默回應，並表示「帽款售價僅美金38元（約台幣1,140元）」。
▲IKEA尼龍購物袋單品。（圖／翻攝自Chinatown Market）
2.襪套鞋
風靡一時的襪套鞋設計，這次藉由網友的腦力激盪，將FRAKTA用於腳下，不但時尚又有防水的機能。
3.涼拖鞋
夏天不是只有拖鞋而已，擁有一雙好看的涼拖鞋也很重要。
4.口罩
由知名大陸設計師王志鈞打造的口罩。他將IKEA FRAKTA的手把卸下作為口罩的一部分，最後運用類似呼吸孔的設計，完成口罩的製作。
5.側背包
輕巧好攜帶的側背包絕對是夏季的好夥伴，因為側背包不僅能收納手機、錢包、耳機等物品，同時也是穿搭很重要的一環喔！