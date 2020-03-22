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「IKEA發現自己也可以設計！」除爆款漁夫帽　還有襪套鞋、口罩等著實現

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編輯／Duke

近期，IKEA以「FRAKTA」藍色購物袋為概念製作的「KNORVA」尼龍漁夫帽，在網路上引起討論，並且還有網友調侃「IKEA意識到自己可以帶來這些設計了。」其實這位網友會這樣說，便要從Balenciaga（巴黎世家）推出的Carry Shopper包說起。

▲IKEA尼龍購物袋單品。（圖／翻攝自Balenciaga官網、IKEA官網、Chinatown Market）

▲網友調侃IKEA終於可以自己推出這些潮流單品。（圖／翻攝自IKEA官網）

2017年Balenciaga帶來了一款Carry Shopper包，其外型與IKEA著名的FRAKTA藍色尼龍購物袋十分相似，但價格卻差了2268倍，後續也引來IKEA幽默的官方回應，並且在經歷該事件以後，本以為熱度會就此平息，但卻開起了IKEA藍色尼龍購物袋改造風潮。因此編輯下方便整理了多款品牌聯名與網友自製的IKEA FRAKTA設計，一起來看看吧！

▲IKEA尼龍購物袋單品。（圖／翻攝自Balenciaga官網、IKEA官網、Chinatown Market）

▲Balenciaga的Carry Shopper包開起IKEA藍色尼龍購物袋改造風潮。（圖／翻攝自Balenciaga官網、IKEA官網）

1.Pleasures X Chinatown Market Frakta尼龍棒球帽

受到Balenciaga的啟發，Pleasures與Chinatown Market便攜手打造以IKEA FRAKTA改造而成的帽球帽，最後還效仿IKEA的幽默回應，並表示「帽款售價僅美金38元（約台幣1,140元）」。

▲IKEA尼龍購物袋單品。（圖／翻攝自Balenciaga官網、IKEA官網、Chinatown Market）

▲IKEA尼龍購物袋單品。（圖／翻攝自Chinatown Market）

2.襪套鞋

風靡一時的襪套鞋設計，這次藉由網友的腦力激盪，將FRAKTA用於腳下，不但時尚又有防水的機能。

3.涼拖鞋

夏天不是只有拖鞋而已，擁有一雙好看的涼拖鞋也很重要。

4.口罩

由知名大陸設計師王志鈞打造的口罩。他將IKEA FRAKTA的手把卸下作為口罩的一部分，最後運用類似呼吸孔的設計，完成口罩的製作。

5.側背包

輕巧好攜帶的側背包絕對是夏季的好夥伴，因為側背包不僅能收納手機、錢包、耳機等物品，同時也是穿搭很重要的一環喔！

►IKEA秒殺款「漁夫帽」再度回歸！一頂百元價，還不趕快搶

►吃貨專用桌！IKEA把披薩中間「白色小圓盤」變大了

關鍵字：

IKEA, FRAKTA, 藍色尼龍購物袋, Balenciaga, KNORVA, 尼龍漁夫帽, Pleasures, ChinatownMarket, 棒球帽, 襪套鞋, 涼拖鞋, 口罩, 側背包
fashion.net

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