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蕭敬騰、小S換「一箭穿心裝」比可愛！超高衣Q網友狂讚：滿分

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▲MOSCHINO 2020 早春系列 。（圖／品牌提供）

▲蕭敬騰參與大陸節目《歌手》穿著MOSCHINO「一箭穿心」西裝帥翻 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

歌神蕭敬騰近期參與大陸節目《歌手》表現亮眼，不過由於疫情影響需在台北遠程錄製，然而帥度絲毫不打折扣，近日穿著MOSCHINO 2020 早春系列「一箭穿心」 西裝登台演唱，順勢引發歌迷激讚：「衣Q無敵！」

▲MOSCHINO 2020 早春系列 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 2020 早春系列 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 2020 早春系列 。（圖／品牌提供）

▲蕭敬騰以 「一箭穿心」西裝搭配紅色高領針織衫形成鮮明對比，獲得粉絲激讚衣Q超高，NT$88,800。（圖／品牌提供）

疫情肆虐之下，大陸歌唱節目《歌手》從前幾季的湖南長沙場地更改至遠程錄製，嘉賓蕭敬騰在台北演唱帥度不減，梳起招牌中分油頭，換上了MOSCHINO 2020 早春系列「一箭穿心」 西裝亮相，特別之處更在黑色外套運用箭刺穿愛心後流下華麗的鑽石血滴展現俏皮風格，蕭敬騰搭配紅色高領針織衫形成鮮明對比，巧妙以黑色高筒靴收尾，整體造型俐落，展現創意總監傑瑞米斯科特（Jeremy Scott ）獨特靈感，畫面曝光也引發歌迷激讚：「老蕭太帥」、「衣Q太棒了滿分」、「愛心西裝好適合他」。

▲MOSCHINO 2020 早春系列 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 2020 早春系列 。（圖／品牌提供）

▲孟耿如演繹同系列窄裙搭配塗鴉襯衫，NT$39,300 。（圖／品牌提供）

另外，剛宣佈新婚消息的孟耿如也在新片宣傳中演繹品牌同系列單品，以豐富多樣的塗鴉襯衫扎進開衩裙中，窄裙貼身剪裁彰顯她纖細身材，而順著開衩遊走的愛心更是可愛，伴隨美腿做出巧妙呈現，腳踩尖頭黑色靴做呼應。同時《真相吧！花花萬物》最新一集節目中，主持人小S也換上黑色洋裝出鏡，大秀修長美腿，整體造型遊走於暗黑與可愛之間備受好。

▲蕭敬騰、小S。（圖／品牌提供）

▲小S穿著連身洋裝出鏡節目大秀美腿。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

MOSCHINO, 2020, 早春, 蕭敬騰, 孟耿如
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