運動教練也可以外送！防堵疫情「有氧舞蹈、瑜伽」網路下單搞定

▲疫情延燒各大體育中心關閉，運動品牌 UNDER ARMOUR推出教練宅配服務。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

新型肺炎肆虐，19日新北市宣佈公有封閉型集會場館包括體育中心關閉，對此運動品牌UNDER ARMOUR提出對策，搭上食物外送潮推出「教練宅配服務」，讓上班族們可以網路下單CALL教練到指定地點進行鍛煉，確保安全與健身同步進行。

▲教練宅配服務提供肌肉恢復、有氧舞蹈、瑜伽等項目 。（圖／品牌提供）

UNDER ARMOUR「教練宅配服務」目前是針對各大公司上班族為主，以滿15人的單位就能網路下單CALL教練到指定地點鍛煉，對於疫情蔓延各大公有體育中心關閉，民眾可以不需要前往健身房，連帶減少安全疑慮。

另外，在健身項目上也十分多元，品牌針對上班族推出包括「肌肉恢復課程」利用居家小物進行運動前暖身及課後修復，破解長時間久坐造成的腰酸背痛，另也有「女子體能訓練」結合結合拳擊、有氧舞蹈、瑜珈等不同專項訓練的動作；或是跑友喜愛的科學化的訓練系統可有效提升單肢肌力、腳踝和臀部靈活，健身同時鍛煉身體線條，讓許久未去健身房的民眾能好好一展身手。目前「教練宅配服務」已經開跑，感興趣的民眾可前往官網查詢詳細資訊。

▲NIKE Training Club APP提供居家健身 。（圖／品牌提供）

想一對一在家健身的民眾則可以選擇NIKE Training Club APP應用程式，項目相當多元半個小時內就能快速燃脂，像是20分鐘內就能完成的訓練計畫包括基礎燃脂15分鐘，適合調節訓練、核心肌力、下半身肌耐力、上半身肌力；局部鍛煉項目像是二頭肌和三頭肌、下半身肌力瑜伽訓練都可以在短短15至20分鐘內練出S曲線。

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