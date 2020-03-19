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河智苑背BALLY經典包、COACH復古系列洗版IG　事實證明「方包」不退流行

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記者王則絲／台北報導　

綜觀這幾年的潮流趨勢，可以發現「方正」外型的包款毫無退流行的跡象，每季都會有幾咖橫掃時尚圈的「小方包」，像是被《愛的迫降》孫藝珍給捧紅的CELINE Box型方包，以及小資女熱愛的Coach今年也推出許多復古小方包，韓女星河智苑穿搭中也背上了BALLY的經典JANELLE方包。

▲方包。（圖／品牌提供）

▲河智苑背上BALLY JANELLE系列 黑色牛皮方頭釦肩背包。（圖／品牌提供）

凍齡女神河智苑在這套穿搭造型中，選用了BALLY 經典JANELLE系列黑色牛皮方頭釦肩背包，搭配CELINE的卡其風衣與GENTLE MONSTER的方框墨鏡，舉手投足巨星架勢十足。

因亮麗外型與身材吸粉無數的韓女團AOA成員雪炫，以及國外眾多時尚網紅，都熱愛「the Coach Original」復古手袋系列，本季COACH所推出的「the Coach Original」系列包含了眾多款式、顏色與包型，其中「長方形」手提包的款式最受歡迎，搭配復古的旋轉鎖扣，簡約又時髦。

而孫藝珍曾在《愛的迫降》中背過的CELINE TRIOMPHE包款，也是非常經典的方包款式，一直以來都不乏許多名人的支持愛戴。

▲方包。（圖／品牌提供）

▲方包。（圖／品牌提供）

▲除了在韓劇中被穿搭運用，一直以來也備受許多藝人的喜愛。（圖／品牌提供）

近期還能發現，包括韓女星Jessica與李聖經，都背上了這款來自Valentino的「SUPERVEE」迷你方包款，超大的「V」LOGO氣勢十足，全新的亮眼色系增加可看性，背上瞬間時尚感滿分。

▲方包。（圖／品牌提供）

▲Valentino的 supervee系列小包亮眼可愛。（圖／翻攝自IG@jessica.syj、＠heybiblee）

►包・開箱／孫藝珍《愛的迫降》CELINE包登熱搜　細節曝光容量超驚人

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關鍵字：

包包, 方包, 精品, BALLY, coach, CELINE, Valentino, 河智苑, 雪炫
fashion.net

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