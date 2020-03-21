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DIOR聯名Stussy美鞋亮眼！最火經典緹花也用上了

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編輯／Duke

Dior男裝創意總監Kim Jones持續為男裝部門注入潮流新氣象，這點從球鞋設計上就能看出端倪。最近，Dior不僅找來Stüssy創辦人Shawn Stussy替B23挹注塗鴉元素，同時還將經典Oblique緹花置入B25中，進而展現潮流男士對細節與鮮明俐落感的追求，各位要有荷包大失血的準備囉！

▲Dior球鞋。（圖／品牌提供、翻攝自IG@shawnstussy）

▲Kim Jones請來已經退休的Shawn Stussy打造塗鴉風格B23。（圖／翻攝自IG@shawnstussy）

▲Dior球鞋。（圖／品牌提供、翻攝自IG@shawnstussy）

▲Dior球鞋。（圖／品牌提供、翻攝自IG@shawnstussy）

▲強調輕盈與舒適鞋底的B25。（圖／品牌提供）

近年，Dior B23與Dior B25推出許多不同版本，例如攜手Daniel Arsham打造的報紙圖案或是針織設計等，不過，這次兩款新配色可說是誠意滿滿，因為B23鞋款將Oblique緹花與塗鴉元素結合，並藉由半透明鞋面增加層次，最後在鞋側以「DIOR」字樣點綴；B25則在設計上強調未來感十足的線條與Oblique緹花，打造宛如刺青般的印記風格。

▲Dior球鞋。（圖／品牌提供、翻攝自IG@shawnstussy）

▲將Oblique緹花與塗鴉元素結合，並藉由半透明鞋面增加層次。（圖／翻攝自IG@shawnstussy）

▲Dior球鞋。（圖／品牌提供、翻攝自IG@shawnstussy）

▲Dior球鞋。（圖／品牌提供、翻攝自IG@shawnstussy）

▲B25強調未來感十足的線條與Oblique緹花，打造宛如刺青的印記。（圖／品牌提供）

Dior B25球鞋的首次現身是在2020春季系列，該鞋款是Kim Jones致力打造的都會百搭款，目前已經在台灣上市，定價為台幣28,000元。另外，由Dior攜手Shawn Stussy打造的B23球鞋則沒有發售消息，不過，相信官方不會讓大家等太久，畢竟好不容易把退休的Shawn Stussy請出來，可是有一大群人等著購買傳奇設計的球鞋喔！

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關鍵字：

Dior, KimJones, Stüssy, ShawnStussy, B23, B25, Oblique, DanielArsham, 半透明鞋面
fashion.net

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