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限時好康快搶！買除蟎機送乾洗手　3招踢走過敏原還做好防疫

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▲過敏,塵蟎,除蟎機,。（圖／pixabay、Her）

文／C編　圖／pixabay

過敏的人中，有百分之90的過敏原都是塵蟎，紡織品例如玩偶、床單、被套等等，都藏有大量的塵蟎，加上人體經常掉落的皮屑、頭髮，都會成為塵蟎的食物，讓睡覺的地方成為塵蟎的溫床，想要降低過敏、除蟎可以透過3大方式來進行，使用除蟎機是其一，「Her和她」推出買塵蟎機送乾洗手的超好康，防過敏、防疫通通做好做滿。

▲Her和她小紫。（圖／公關照）

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1.定期曬棉被、保持室內乾燥

根據塵蟎的習性，喜歡攝氏20到30度的室溫、60％到80％濕度的環境，所以室內保持乾燥，可以降低塵蟎滋生，偶爾也可以把棉被拿去曝曬，或是利用烘被機、烘衣機來幫助棉被殺菌。

▲過敏,塵蟎,除蟎機,。（圖／pixabay、Her）

2.經常換洗棉被、減少紡織物品

最好清除塵蟎的方式，就是定期的換洗棉被，可以將塵蟎的排泄物、屍體等一次清潔，另外選用防蟎的被單、被套，或是減少擺放玩偶、毛毯等紡織品，也能夠避免塵蟎窩藏。

▲過敏,塵蟎,除蟎機,。（圖／pixabay、Her）

3.經常使用吸塵器清潔

換洗棉被對很多人來說是件大事情，後續還要晾乾，不可能天天做，因此可以選用專門除蟎的吸塵器補強，把棉被上的毛髮、毛屑等髒污，最重要的還有塵蟎的屍體、排泄物吸起，算是比較方便又快速的除蟎方式。

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▲Her和她小子。（圖／Her）

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關鍵字：

過敏, 塵蟎, 除蟎機, Her和她, HER
fashion.net

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