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巧克力棒變趙以瑞布丁頭！泰國網紅低成本Cosplay韓劇主角讓網友笑翻

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@lowcostcosplayth

泰國Cosplay神人Lowcostcosplayth每次都以低成本物品還原各種人物造型，這次他也跟上韓劇熱潮，用Pocky餅乾模仿《梨泰院Class》女主角金多美的漸層布丁頭，還用馬桶吸盤、電風扇蓋子，變身最近剛上第二季的《李屍朝鮮》男主角朱智勛，超有趣的Cosplay又再度讓大家笑翻。

▲泰國神人cosplay梨泰院class。（圖／翻攝自IG@lowcostcosplayth）

《梨泰院Class》裡金多美飾演的趙以瑞造型又潮又時尚，引起一陣模仿潮，其中由黑髮漸層變金的挑染布丁頭超有個性，讓大家看了都想染同款。Lowcostcosplayth就用常見的Pocky巧克力棒神還原以瑞的髮型，餅乾剛好頭是黑的、尾是黃的，一根根堆疊排列的樣子，跟以瑞的漸層短髮有夠像！

《李屍朝鮮》男主角朱智勛在劇中是韓劇古裝的標準扮相，Lowcostcosplayth居然選擇用馬桶梳通器的吸盤，重現朱智勛的黑髮髻。另一個造型則是戴著朝鮮官帽，他把電風扇的蓋子拆下來戴在頭上，模仿高高的帽子與巨大帽沿，頭戴怪東西還擺出一本正經的表情，真的超搞笑。

除了模仿韓劇主角，Lowcostcosplayth也有扮成別的明星，他用了一堆植物、樹葉重現怪奇比莉（Billie Eilish）的招牌螢光綠頭髮，超長指甲一樣用葉子充當，相似度超高。為了變成小賈斯汀（Justin Bieber）在新歌《Yummy》MV裡的粉紅頭、粉紅帽T造型，Lowcostcosplayth選擇了早餐店超常看到的粉紅衛生紙，貼滿頭髮和全身看起來還真的很像，虧他想得出來。

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關鍵字：

泰國Cosplay, Lowcostcosplayth, 梨泰院Class, 李屍朝鮮
fashion.net

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