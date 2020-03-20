你以為床很乾淨？躺久小心氣喘、脫髮、結膜炎上身

▲很多人都以為塵蟎過敏只是打噴嚏而已。（圖／pixabay）



文／C編

很多人覺得「床」是很乾淨的地方，因為每天都是洗澡洗乾淨才上床睡覺，其實身體掉落的皮屑、頭髮，讓床鋪成為微生物的溫床，尤其是塵蟎，最喜歡以皮屑、頭髮為食，長時間不清理，看似乾淨的床，已經住滿了塵蟎、塵蟎的屍體以及其排泄物。除蟎吸塵器是最簡單方便的清潔工具，購物平台「Her和她」正推出買「Mr.Smart小紫UV除蟎吸塵器」就送乾洗手，還有購物金可拿的超好康，為了健康及生活品質著想，值得搶一波。

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如果是過敏體質，對於塵蟎的警覺度較高，但有些人比較不敏感，睡床不常清理，這樣長期以往，不是過敏體質也會引發打噴嚏、鼻子癢，或是出現皮膚搔癢、紅腫等現象，甚至會有異味性皮膚炎、結膜症、氣喘等等狀況出現。

▲肌膚搔癢有時候也很有可能是塵蟎作祟。（圖／pixabay）



除了呼吸道或是皮膚出現狀況，其實塵蟎對頭髮也有危害，很可能會寄生在頭皮，吸取油份以及皮屑，破壞髮根的健康，以致開始有頭皮屑、搔癢，甚至會讓頭髮根部變細，導致脫髮等問題。

別以為塵蟎是肉眼看不見就不存在，它對人體健康會造成很全面的影響，家中的床鋪、沙發定時清潔非常重要，建議可以買專用的吸塵蟎洗塵器，幫助居家保持乾淨清潔。

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