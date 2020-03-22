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婚姻是陪伴不是綁架！3種經營之道，譜出美妙的愛情故事

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▲婚姻。（圖／女子學提供）

▲（圖／婚姻故事劇照）

這陣子說到Netflix上最熱門的電影，莫過於史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）主演的《婚姻故事》。劇情沒有所謂的高潮迭起，而是平鋪直述地，講述一對夫妻從相愛到分離的故事，其中的心境和真實性，深受廣大觀眾的共鳴。

婚姻，是一件美妙的事，同時也是一件殘酷的事。美妙的地方，在於兩個人因為相愛而相知相惜；殘酷的地方，則是你必須付出一生來為這個人負責，而且不單單只是一個個體，而是他的全部。

劇中史嘉蕾喬韓森的一句：「我都是為了他而活，從來沒有為自己活過。」宛如一顆震撼彈植入觀眾的腦中，不禁讓人反覆思考：「婚姻到底該怎麼經營呢？」

養成「不說破」的默契，用沉默代替無謂的爭吵

▲婚姻。（圖／女子學提供）

▲（圖／我們與惡的距離劇照）

婚姻是人一生中，最緊密的關係。從認識到交往，再到互相託付終生，創造屬於自己的家庭，你們了解對方所有的喜好，最喜歡做的事、最討厭吃的食物、坐在沙發上最放鬆的姿勢…諸如此類的小事，幾乎全都瞭若指掌。

然而，正是因為太過緊密，偶爾還是有火山爆發的時候，即便明白要一個人改變、修正缺點很嚴苛，卻總在情緒來的時候選擇抱怨、爭吵，導致兩敗俱傷的局面。其實，我們需要的是「不說破」的智慧，他明白他的作為會讓你生氣、你也清楚你的底線在哪裡，或許用一種冷眼旁觀、不帶感情的話語巧妙帶過，反而比怒火沖天更有效。

別再「委屈求全」後生悶氣，婚姻是陪伴不是綁架

▲婚姻。（圖／女子學提供）

▲（圖／婚姻故事劇照）

相信大家都有類似的經驗，為了不要引起爭端，選擇將所有不愉快和委屈吞下肚，也不想說出口溝通。這種行為，完全就是扼殺感情的「連環殺手」！

例如，妻子看不慣先生每次吃完晚餐碗筷就擺桌上，講了兩三次不為所動，最後就摸摸鼻子自己收拾，而後心裡越來越不平衡，就在無預警的情況下爆發。說真的，不僅對方搞不懂你生氣的理由、自己也無法站得住腳，最好的方式就是不要委屈求全後再來生氣，婚姻間不應該有地位高低之分，你依舊還是你。

兩人共存的本質在於「愛」，用心經營得來不易的感情

▲婚姻。（圖／女子學提供）

▲（圖／荼靡劇照）

最後還是一句老話，婚姻是需要經營的：生活的經營、兩人感情的經營、家庭的經營、親子的經營，所有大大小小的事，都需要兩個人敞開心房接納，並找到共榮共存的方法，而可以有如此不懈怠的努力，最根本的原因還是因為有「愛」。

人們常說「莫忘初衷」，當疲憊不堪、身心俱疲的時候，不妨試著回想自己步入婚姻的理由是什麼？因為愛、因為想安定、因為想和這個人共度一生，你選擇讓自己走進人生的另一個階段，即使往後考驗多端、未知莫測，也不惜想要跟對方在一起的那份愛，便是婚姻經營的動力來源。

「你願意與這個人共度終生嗎？愛他、忠誠於他，無論他貧困、患病或者殘疾，直至死亡將你們分開為止？」事實上，婚禮當下的宣言，早已預告婚姻可能會遇見的考驗和磨難，抱著當時的愛和勇氣，你們也能譜出屬於兩人的「婚姻故事」。

延伸閱讀：

進入婚姻後才明白：「事情很難有完美的解套方法，唯有彼此不斷取捨才能界定家的樣貌」

當個有彈性的女人！鍾欣怡分享年過 30 後的心境轉折：「保養是種愛自己的方式」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, Netflix, 史嘉蕾喬韓森, 婚姻故事, 婚姻不是綁架, , 感情
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