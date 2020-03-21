解決飯後嘴饞的問題！西西里島甜點、南韓吉拿棒　推薦4樣台北人氣小食

▲（圖／女子學提供）

人常說甜點和正餐是分屬不同的胃，就算鹹食吃得再飽，在飯後也會想來點甜點，解解膩味和嘴饞，來好好結束這飽足的一餐。這時候就很需要「這些」散步小食的存在，不需要分量多，也不必提供舒適的內用座位，唯一要求就是要在易達性高的商圈，且要夠好吃！

編輯本人就是很樂於享受這種「只需要銅板價」，路過買了就能帶走的小確幸，因此本篇就要來介紹坐落於台北各商圈的人氣小食：

1.PAI PAI Cannoli

中山站 / 赤峰商圈

▲（圖／PAI PAI Cannoli粉絲專頁）

Cannoli是義大利西西里島的傳統甜點，曾出現在電影《教父》中廣為人知，因做工繁複在台灣只有比較講究的義式餐廳能看見。不過去年年底，隨著中山商圈的重新整修，出現了不少特色小店，像這間PAI PAI Cannoli便是以街邊店的形式，讓更多人得以一嚐這經典的美味。

在PAI PAI Cannoli不只可以吃到經典原味「巧克力豆、糖漬橙皮、瑞可達起司」，還有開心果、巧克力、綜合莓果等選擇，酥脆的餅皮加上濃郁卻不至於甜膩的內餡，口感層次豐富，讓人難忘。這裡主打外帶，因此內用空間僅有吧台兩席，但附近就是建成公園與好逛的中山商圈，帶走享用絕對沒問題！

2.Moon Baking

大安站 / 近東區商圈

▲（圖／Moon Baking Studio粉絲專頁）

Moon Baking的烘焙工作室原先位於萬隆，後搬至台北大安區後多了內用座位，一瞬間成為了IG熱門的打卡名店。若你未曾造訪，可能會無法理解，認為就是一般的麵包，但只要吃過一次，便會懂得其魅力所在！不論是招牌的紅豆圓法，還是有著簡單美味的蛋堡都是店內的熱門品項，其他像是司康、長棍、可頌也都很值得一試。

不過Moon Baking的內用空間不大，且有著低消一杯飲料限制，飲品價位不是那麼可愛，若只是想單純品嘗麵包，建議可以外帶，不需要久候也守住荷包！

3.呼點甜甜圈Hoo. Donut

古亭捷運站 / 東門商圈

▲（圖／呼點甜甜圈Hoo. Donut粉絲專頁）

說到散步小食，怎麼可以少了好吃的甜甜圈！呼點甜甜圈靠近古亭捷運站，是去年八月才剛開始營運的清新小店，品牌的主視覺形象選用可愛的小刺蝟，相當吸睛。其每天推出8-10種不等的口味，除了人氣第一的奶油起司外，巧克力也是經常提早完售的熱門商品。

編輯覺得比起上頭糖霜淋好淋滿的美式甜甜圈，這種日式飽滿Q彈的甜甜圈，相較之下既不會太甜，又健康美味阿！如果最近你對生活感到有些疲憊，不妨走過路過，來到「呼點」呼一口氣、停頓一個點，再出發吧！

4.Street Churros

國父紀念館站 / 近信義商圈

▲（圖／艾蜜莉彭／Street Churros Taiwan粉絲專頁）

Street Churros是來自韓國的吉拿圈品牌，雖然已登台許久，但每隔一段時間便會推出新品，使得熱潮不斷。前陣子官方更釋出公告，今年2/28起，光復旗艦店與天母天玉店極即將推出由「日本伊勢抹茶」配上密紅豆與吉拿圈的「抹茶紅豆麻糬阿啾」，喜歡抹茶的人，可千萬不要錯過呀！

另外，在動物園門市中也有限定的「珍珠奶茶啵啵啾」和鼠年新品限定推出的「吉那胖薯」喔！不過吃來吃去，編輯最最喜歡的還是「阿法其朵阿啾」，當冰淇淋配上香濃的濃縮咖啡醬，再一口咬下酥酥的現炸吉拿圈，完全是味覺享受。

只能說這些人氣小食，真的是美味得太邪惡了，就算正餐吃得再飽，每次經過還是忍不住嘴饞想來點甜的呀！人生呀，果然就是該浪費在美好的小事上。

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