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如何拯救無聊的育兒生活？5個親子相處小時光　一起烘焙、教導孩子繪畫

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▲5個親子相處小時光。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

相信有育兒經驗的人，一定對小孩們精力旺盛的活動力感到印象深刻，經常陪玩了半天，早已精疲力盡，他們卻還是活力充沛直喊著「陪我玩」。尤其是身為職業媽媽，更是需要陪伴一整天，並且每日每月，不斷地重複循環，念著不知道說幾遍的繪本故事，與永遠要假裝找不到的躲貓貓。

如果，你已經不知道還能和孩子做些什麼，那麼歡迎參考本篇找靈感，解解苦悶的育兒生活吧！

1.一起烘焙下廚

▲5個親子相處小時光。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

扮家家酒是很多小孩喜歡玩的遊戲，如果家中有烤箱或是廚房設備，不妨將這項遊戲搬到現實中，跟孩子一起烘焙下廚。做些簡單的小點心，既可以讓孩子獲得樂趣與成就感，又可以享用成品，更重要的是能打發許多時間，是很棒的假日休閒活動！在點心的選擇上，可以挑選較易成功的蒸布丁、布朗尼或是小朋友愛吃的蜂蜜蛋糕。

編輯悄悄話：雖然小孩搞砸的成分居多，不過這都是在學習的過程，別放心上與發怒！

2.一起保養打扮

▲5個親子相處小時光。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

父母是孩子最先接觸的親密對象，在進入學習期時，自然也是第一個先模仿父母的舉動，這時若在安全且合理的範圍內，不需要過於制止，可以讓孩子加入自己的行列，讓他們有同樣的參與感；就算是不適合小朋友做的事，也能機會教育，告訴孩子不能的原因。像是孩子不喜歡的刷牙、吹頭髮，就可以透過「跟爸爸 / 媽媽一樣」的方式，提升他們的意願與接受度！

3.一起照顧植栽

▲5個親子相處小時光。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

許多人都會在家中種植綠意，來點綴居家佈置的氛圍，但你有想過讓孩子也一起加入照顧的行列嗎？照顧植栽並不是件難事，不像飼養寵物那般困難，只需要給予充足的陽光，和定時澆水即可，很適合帶著孩子一起。定時定期觀察、紀錄，甚至可以培養孩子的責任心，藉機教導生命的意義。

編輯悄悄話：若你本身也是植物苦手，建議可以從好照顧的新手植栽，如：書帶木、琴葉榕、多肉植物等

4.一起畫畫

▲5個親子相處小時光。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

一起畫畫的意思並不是教導孩子怎麼畫畫，而是陪同的動作，這與單獨叫孩子到一旁畫圖，有著極大的差別。在孩子還小時，表達能力並不是那麼完整，透過畫畫的方式，可以幫助他思考，並且留心周遭的景物，培養敏銳的觀察力。陪伴畫畫的方式，可以結合說故事與孩子互動，塑造情境，「比方說畫一片天空，天空上有什麼呢？」藉此引導孩子的想像。

編輯悄悄話：切記，就算孩子畫出來的內容天馬行空，也別去糾正他喔！

5.一起動一動

▲5個親子相處小時光。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

育兒的過程中，若是只有一個人，要想帶小孩出門是件相當不方便的事，因此許多父母最後都會選擇待在家，但長久下來，除了會很無趣之外，對身體健康也不是那麼好。這時，可以選擇利用簡單的方式動一動，比方說一起跳舞、做伸展操，時間不需要久，重要的是有活動筋骨，別老是坐著、躺著。

編輯悄悄話：很多健康體能中心也會開設親子瑜珈、親子體適能課程，可以先帶著孩子一起去學習，才不容易做錯姿勢，反倒增加受傷風險。

其實撇除小孩無理哭鬧的時候，找到對的活動，育兒有時也是件有趣的事。很多時候，在陪伴的過程中，也可以從孩子的身上，找回那些我們早已丟失的童趣和對事情的熱忱唷！

延伸閱讀：

慢養並非放養！學習英式教養的優雅育兒，享受為人父母的幸福角色

正向教養的實用教戰守則：10 種情境範例，教你溫和且堅定地與孩子溝通

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 育兒經驗, 職業媽媽, 扮家家酒, 保養打扮, 居家佈置, 畫畫, 親子瑜珈
fashion.net

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