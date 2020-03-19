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SOGO忠孝「日本食品展」如期舉行　百貨承諾：全年精品供應充足

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▲SOGO 。（圖／SOGO提供）

▲SOGO「春櫻食品展」在3月24日登場不受疫情影響 。（圖／SOGO提供）

記者鮑璿安／台北報導

新冠肺炎疫情持續肆虐，台北SOGO百貨於今（19日）召開說明，除了在3月24日登場的「春櫻食品展」按計劃進行，規劃4月底前進駐遠東SOGO復興館的精品品牌GUCCI也不受影響，百貨語帶肯定表示：「今年精品供應量沒有問題」。

▲SOGO 。（圖／SOGO提供）

▲SOGO 。（圖／SOGO提供）

▲SOGO 獨家櫻花霜淇淋120元，春櫻每日限量20份甜點180元。（圖／SOGO提供）

百貨指出3月24日SOGO忠孝館登場的「春櫻食品展」將會如期舉行，不過受到疫情影響，往年約有80多間店位，今年硬生減少了22家，大約有四分之一廠商取消。然而百貨仍是拍胸脯表示：「防疫做好做滿。」除了會場清潔、走道拉寬之外，日本職人更提早來台居家檢疫14天，確保體溫無誤並佩戴「我OK」名牌，讓民眾能放心買放心逛。另外，受到日本停工減產的食品品項白色戀人、薯條三兄弟等超夯零食，百貨也提早在去年（2018）就下單搶貨，在這次供貨量相當充足，其餘也提供SOGO獨家「櫻花霜淇淋」、「春櫻餡餅」等搶攻商機。

另外規劃4月底前進駐遠東SOGO復興館的GUCCI按計劃進行，百貨表示：「最主要的裝潢材料已經趕上了，所以趕在4月登場沒有問題，商品也早就抵台，其餘精品品牌也都採取人貨分離，今年基本上不會有缺貨問題。」至於銷售額部分，比照往年，今年3月復興館的精品業績更逆勢成長11%，業者採用消費者分批進店方式減少安全隱患，目前對於人力以及營業時間縮減都不在考慮範圍內， 3／20（五）至4／12（日）復興館也會帶來「藝遊歐洲」，免出國買到巴黎世家HELLO KITTY粉色相機包等單品，百貨對於台灣消費力仍十分有信心。

▲SOGO 。（圖／SOGO提供）

▲SOGO 。（圖／SOGO提供）

▲SOGO 3／20（五）至4／12（日）帶來藝遊歐洲巴黎世家HELLO KITTY粉色相機包 售價38,800；GUCCI-Grip系列售價60,000元。（圖／SOGO提供）

民眾關心的3／20至3／24的敦化館VIP DAY部分，全館最高回饋15.6%，滿一萬送一千抵用券；珠寶Tiffany & Co.、周大福、點睛品也有最高10.6%回饋，尤其在韓劇帶貨效應下，《愛的迫降》CELINE凱旋包詢問度熱絡，同時下半年BOTTEGA VENETA也會進駐復興館，百貨對疫情影響保持樂觀態度。

關鍵字：

新冠, 疫情, SOGO, 復興.忠孝, 敦化, 百貨, 春櫻食品展
fashion.net

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