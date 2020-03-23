還在煩惱中午吃什麼？商業午餐特輯收好　肉控、素食都能滿足

午餐怎麼吃才會又飽又省錢？商業午餐特輯收好，午餐時間就靠它！

金魚日本料理

台北市／大安區

平日中午提供台幣399元的超值套餐。含生魚片、烤魚、湯品等，共六道菜，假日只提供台幣499元的商業套餐。除了商業套餐外，高CP值的餐點也非常吸引人，並且生魚片丼飯份量多到滿出碗，很適合多人聚餐！

▲（圖／美食客凱Kai提供）

池先生咖哩屋KOPITIAM

台北市／中正區

平日的商業套餐台幣160元起，附飲品一杯。學生持學生證也可以享飲品30元折扣，而椰漿飯搭上炸雞塊跟辣醬很涮嘴，叻沙麵加了咖哩別有一番風味，整碗料多雞肉也嫩，很有飽足感！

▲（圖／美食客Blossom花花提供）

荷蘭小鬆餅POFFERTJES CAFE

台北市／中山區

荷蘭小鬆餅在平日的10:30-13:30推出鹹鹹鬆餅、早午餐、義大利麵、燉飯享折扣，且附飲品。小小的鬆餅奶香味十足，淋上糖漿或是抹上奶油都好吃。另外，義大利麵的口味很有特色份量也夠，午餐來吃這間絕對超滿足！

▲（圖／美食客梨西梨提供）

狗一下居食酒屋

台北市／大安區

想不到居酒屋也有商業午餐吧！平日商業午餐定食180元起，附小菜、壽司、沙拉、茶碗蒸、湯品，吃得到烤魚、照燒雞、炸豬排等等。平日的午餐時段還有每人798元吃到飽，比起其他時段實在是省太多啦！

▲（圖／美食客孫姣姣提供）

芝生食堂

台北市／中正區

日式和食平日11:30-14:00商業套餐台幣190元起，有主菜加三菜一湯。整體口味清爽不油膩，價位合理、環境舒適，適合口味較清淡的人，也有提供素食者的定食哦！

▲（圖／美食客阿boo提供）

POCHA韓式熱炒

台北市／大安區

平日12:00-14:00商業午餐台幣180元，3/16起商業午餐菜單全面換新，有主餐任選加五種韓式小菜，並且還有四人同行一人免費的優惠，趕快把握機會揪同事一起去吃吧！

▲（圖／美食客硬年提供）

邑朵早午餐

新北市／板橋區

邑朵推出平日11:00-13:00超值早午餐台幣109元，任選漢堡、墨西哥烤餅、焗烤麵或飯，還附湯品或沙拉。新推出的台式香菇瓜子肉燥創意口味披薩意外的好吃。另外，每日限量供應的超澎派三明治也很值得點！

▲（圖／美食客宜軒a吃貨生活日常提供）

MERCI CAFE

新北市／板橋區

以販售早午餐為主的Merci也有供應商業午餐。平日11:00-13:00的商業套餐系列，義大利麵台幣150元有找且附飲品，CP值真的不能再高，並且口味好吃賣相也很好，不過，中午常客滿，建議先預約。

▲（圖／美食客文瑄提供）

圖、文／MENU美食誌

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