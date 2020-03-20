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《威利在哪裡？》疫情版本超好找，街上只剩他一人　網：還不快回家隔離

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編輯／Emily　圖／翻攝自i.redd.it

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，許多國家採取封鎖、隔離措施，要求民眾盡量待在家中，原本熱鬧的街道變得空無一人。外國網友有感而發，把繪本《威利在哪裡？》改成肺炎版本，原本要在密密麻麻的人群中找到威利，現在卻只剩他一人還在外面遊蕩，看一眼就能找到。

▲威利在哪裡肺炎版本。（圖／翻攝自i.redd.it）

《威利在哪裡？》應該是很多人童年的回憶，主角威利戴著眼鏡、身穿紅白條紋衣的造型大家都很熟悉。這個兒童繪本是要在戶外街道、度假海灘…各種場景當中，找到隱身於人群裡的威利，在密密麻麻的人海中根本超難找！每次都看到眼花撩亂。

外國網友改編的《威利在哪裡？》肺炎版本中，威利也戴上了口罩，原本塞滿人的場景全部變得空蕩蕩，城市街道上唯一的人只剩下他，海灘和森林草地上也只有威利的身影。這系列圖片引起熱烈討論，有網友表示：「終於可以找到威利了」、也有人說：「快叫他回家隔離」。

▲威利在哪裡肺炎版本。（圖／翻攝自i.redd.it）

▲威利在哪裡肺炎版本。（圖／翻攝自i.redd.it）

▲威利在哪裡肺炎版本。（圖／翻攝自i.redd.it）

疫情雖然讓人擔心，卻也使網路上出現一些有趣發想，外國網站Unnecessary Inventions就設計出一套超鬧的防疫裝備，裝備本身是個腰帶，前面掛了兩個水袋可以隨時洗手，搭配兩條扣在手腕上的彈力繩，防止你碰觸眼鼻口，背後還加上兩隻假手，讓你遮擋飛沫、減少與他人接觸。雖然沒有真的防疫效果，還是讓大家在這個苦悶的時期可以笑一下。

►挑戰「最無用防疫裝備」！手綁繩子碰不到眼鼻口、腰上掛水袋隨時清潔

►印上專屬五官的N95口罩　戴上不怕iPhone臉部辨識解鎖失靈

關鍵字：

威利在哪裡, 新冠肺炎, 武漢肺炎, COVID-19
fashion.net

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