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除了飲料和甜湯之外　珍珠竟然還有10種有趣吃法

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台灣的珍珠奶茶風靡全球，但你知道除了飲料和甜湯外還可以怎麼吃嗎？一起來看看新奇有趣的吃法吧！

全聯福利中心

原本以為珍珠冰過後會硬硬的很難吃，沒想到這款居然不會，吃起來一樣Q彈Q彈的，黑糖味也很濃郁！

▲珍奶美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Yumi Chang提供）

小庭找茶

古早味美食大變身！超酥脆餅皮內沾滿黑糖，再搭配香草冰淇淋和珍珠，是比較少見的吃法。

▲珍奶美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客許軒軒提供）

央米紅豆餅

散步美食帶著走，料多實在、外皮酥脆、內餡爆漿，珍珠不是結成一團而是顆顆分明，融合在蜂蜜奶油裡，但不會太甜膩。

▲珍奶美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客雅緻提供）

樹‧GO EAT

超人氣珍珠奶茶口味，泡芙皮酥脆、珍珠有嚼勁、內餡茶味重，就像是在喝珍珠奶茶一樣，價錢不貴，很適合當下午點心。

▲珍奶美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Chuyi提供）

敘。CATCH UP

布丁為手工製作，奶香味十足，上面放上一坨海鹽奶油吃起來鹹甜鹹甜，再放上Ｑ彈珍珠，多種口感一次滿足！

▲珍奶美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客奶茶色的草提供）

午冬甜點工作室

一層一層酥脆的千層酥，咬下去有酥脆聲，裡頭是濃濃的奶茶香餡料，放上當天現煮的珍珠，配上一杯茶，很是享受。

▲珍奶美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客food_koungyou提供）

美好年代BELLE ÉPOQUE

奶茶口味的舒芙蕾鬆餅，灑上黑糖珍珠後淋上海鹽起司奶蓋醬，最後是黑糖炙燒，這畫面真是太誘人無法抗拒！

▲珍奶美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Nico古璇提供）

厚厚一片

流著鮮奶油瀑布的珍珠鮮奶厚片烤到金黃酥脆後鋪上滿滿的珍珠，層次豐富，一口咬下好滿足！

▲珍奶美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客abouteat美食日記提供）

西大發城隍包

以伯爵紅茶製作的包子，香氣很足夠，內餡也是由伯爵奶茶調製而成並加入了珍珠，要小心會爆漿！

▲珍奶美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客熊胖の 。妃常生活。提供）

必勝客 PIZZA HUT

黑糖珍珠拌合錫蘭紅茶調製的奶茶醬，再覆上奶蓋、結合起司，鹹甜鹹甜的口感，味道很新奇。

▲珍奶美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客May Hsu提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 珍珠奶茶, 全聯福利中心, 小庭找茶, 央米紅豆餅, 樹GOEAT, 敘CATCHUP, 午冬甜點工作室, 美好年代, 厚厚一片, 西大發城隍包, 必勝客
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