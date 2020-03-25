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妝・開箱／難怪妳黑眼圈遮不好！3大不經意就會犯錯的遮瑕誤區

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記者李薇／台北報導　圖／nyxcosmetics_taiwan IG、記者李薇攝

黑眼圈或是眼袋是很多人的困擾，想要完美地遮住它們，買了遮瑕膏，卻又總是遮不乾淨，究竟有哪個環節錯誤？其中有3大重點是很多人都會犯的誤區，但卻不知道竟然問題出在這，現在直接幫妳揪出來，快來看看到底是哪邊出了狀況。

▲NYX,遮瑕蜜,粉底,彩妝,遮瑕膏。（圖／nyxcosmetics_taiwan、記者李薇攝）

1.選色錯誤

很多人都知道，青色黑眼圈用橘色遮、棕色黑眼圈用膚色暗一號遮瑕膏遮，但是常常在選色的時候，都選了超級白的顏色，結果導致根本就遮不乾淨，又顯灰、顯髒，記得一定要選擇暗一點的色號，後續再用底妝提亮。

▲NYX,遮瑕蜜,粉底,彩妝,遮瑕膏。（圖／nyxcosmetics_taiwan、記者李薇攝）

2.馬上就上底妝

遮瑕膏遮完黑眼圈，立刻就直接上粉底，其實這是錯誤的方式，因為大多數眼下的遮瑕膏質地都比較水潤，因此若是立刻上粉底，很容易就會把原本的遮瑕推開，應該要先等它乾掉之後，不容易移位，再輕拍上底妝。

▲NYX,遮瑕蜜,粉底,彩妝,遮瑕膏。（圖／nyxcosmetics_taiwan、記者李薇攝）

3.後續粉底上妝要夠輕柔

大部分的人在上底妝的時候， 都是拿顆海綿蛋拍拍拍拍，卻常常忽略了一個問題，就是手勁太大，導致把之前的遮瑕全部都推散了，應該是輕輕碰到臉頰就要拿起來，而不是真的往臉上拍，只是輕輕地撲一下而已，這樣才能真正蓋好黑眼圈。

▲NYX,遮瑕蜜,粉底,彩妝,遮瑕膏。（圖／nyxcosmetics_taiwan、記者李薇攝）

彩妝品牌NYX針對黑眼圈推出全新天生光感輕盈無痕遮瑕蜜，採用海綿頭的設計，輕輕按壓就可以蓋住暗沉，而且質地水潤，一點都不會卡紋；另外，還推出天生光感持久粉底液，輕輕塗抹就擁有8成的遮瑕度，相當厲害，還能夠呈現出臉部肌膚的光澤感，不會顯得妝效厚重。

▲NYX,遮瑕蜜,粉底,彩妝,遮瑕膏。（圖／nyxcosmetics_taiwan、記者李薇攝）

關鍵字：

NYX, 遮瑕蜜, 粉底, 彩妝, 遮瑕膏
fashion.net

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