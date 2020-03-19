世界地球日一起減塑做環保　美體小舖空瓶抵消費、Aveda送洗衣袋

▲美妝品牌紛紛推出減塑環保活動，響應世界地球日。（圖／品牌提供，以下同）



記者張毓容／台北報導

近年來，隨著環境污染、氣候變遷日益嚴重，促使環保意識抬頭，也有越來越多美妝品牌關注綠色環保議題，從產品成份、包裝材料到行銷活動等多元方面為地球盡一份心。面對即將到來的422世界地球日，The Body Shop和Aveda紛紛推出減塑相關活動，透過空瓶折抵消費、買環保瓶送洗衣袋等邀請大家一起為愛地球盡一份心力。

▲The Body Shop熱賣的薑汁洗髮精就是使用社區公平交易的再生塑料包裝瓶。



塑料廢棄物已成為目前最嚴重的環境污染問題之一，一直秉持著環保愛地球理念的綠色環保美妝品牌The Body Shop美體小舖，包含最暢銷的薑汁洗髮精等旗下產品，使用來自印度班加羅爾社區公平交易的再生塑料包裝瓶，希望透過塑料回收再生幫助改善塑料污染，更預計於2022年將所有包裝用的PET塑料都將採用社區公平交易再生塑料。

▲The Body Shop空瓶回收活動不侷限於自身品牌空瓶，他牌空瓶也可參加。



為響應4月22日世界地球日，The Body Shop推出期間限定「世界地球日塑膠空瓶回收活動」，除了自身品牌的空瓶外，它牌空瓶也可回收並享有折扣優惠，讓自己變美的同時，也能讓地球一起變美。自3/20至4/30，持止The Body Shop空瓶至門市回收，每個空瓶可折抵$10元；持其他專櫃化妝品牌空瓶，每個空瓶折抵$5元，每筆訂單最多可折10個空瓶。

▲Aveda 2020地球月共有三大企劃，其中減塑回饋活動將贈送可攔截微塑膠纖維的環保洗衣袋。



除了The Body Shop外，美國環保保養品牌Aveda自1999年起就將世界地球日延伸成「Aveda地球月行動」，串連全球消費者及各地環保團體，呼籲關注地球環境及純淨水議題，而今年Aveda地球月共推出「胖胖瓶減塑回饋」、「瓶蓋回家」、「優人神鼓山上劇場共建募資」等三大主題企劃。

其中「胖胖瓶減塑回饋」，AVEDA再度與FNG世代設計攜手推出「純淨水不塑洗衣袋」，使用專業級淨水濾網級布料及回收寶特瓶製成，可攔截清洗衣物時排放的微塑膠纖維高達89.3%，且Aveda胖胖瓶本身也減少40%塑膠包裝用量，可幫助降低廢氣塑膠污染，為地球守護珍貴的純淨水。於4/10至5/14，購買大容量環保包兩份，即可免費獲得價值NT$590元的「純淨水不塑洗衣袋-光萃粉」。

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