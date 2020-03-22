fb ig video ETtoday search mobile

瘋狂「混血褲」開賣！正面Nike、背面Levi’s　回收再製要價1.5萬元

> >

編輯／Duke

解構、拼接蔚為當今最常見的設計手法，來自歐洲的BLESS近日就延續此一手法，將代表舒適的Nike棉褲與擁有強烈休閒感的Levi’s牛仔褲結合，試圖創造頗具實驗性的混血長褲，以貫徹BLESS探索物品藝術價值的宗旨，定價超過1.5萬元台幣。

▲Nike X Levi’s拼接長褲。（圖／翻攝自MATCHESFASHION、IG@supreme_leaks_news、 Supply Store）

▲解構、拼接蔚為當今最常見的設計手法。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、 Supply Store）

▲Nike X Levi’s拼接長褲。（圖／翻攝自MATCHESFASHION、IG@supreme_leaks_news、 Supply Store）

▲BLESS結合Nike棉褲與Levi’s牛仔褲，創造具實驗性的混血單品。（圖／翻攝自MATCHESFASHION）

今次帶來的Nike X Levi’s拼接長褲，共有黑、米兩色，正面採用Nike的純棉混平紡紋布料，後面則使用回收再製的Levi’s經典501系列牛仔褲，營造出寬鬆的版型，並且BLESS根據身高體重的不同，還在棉褲腰際上加入皮帶環，以方便使用者透過腰帶自行調整。

▲Nike X Levi’s拼接長褲。（圖／翻攝自MATCHESFASHION、IG@supreme_leaks_news、 Supply Store）

▲Nike X Levi’s拼接長褲。（圖／翻攝自MATCHESFASHION、IG@supreme_leaks_news、 Supply Store）

▲正面採用Nike的純棉混平紡紋布料，後面為回收再製的Levi’s牛仔褲。（圖／翻攝自MATCHESFASHION）

▲Nike X Levi’s拼接長褲。（圖／翻攝自MATCHESFASHION、IG@supreme_leaks_news、 Supply Store）

▲腰際上加入皮帶環，以方便使用者自行調整。（圖／翻攝自MATCHESFASHION）

其實早在去年BLESS去曾推出拼接長褲，不過，當時是以灰、黑兩色棉褲，搭配原色與黑色牛仔褲為主，並且版型較寬，定價方面也貴上許多。

▲Nike X Levi’s拼接長褲。（圖／翻攝自MATCHESFASHION、IG@supreme_leaks_news、 Supply Store、SSENSE）

▲Nike X Levi’s拼接長褲。（圖／翻攝自MATCHESFASHION、IG@supreme_leaks_news、 Supply Store、SSENSE）

▲上回推出的版型較為寬鬆。（圖／翻攝自SSENSE）

目前BLESS打造的兩款Nike X Levi’s拼接長褲，已經登陸MATCHESFASHION官網販售，定價為美金531元（約台幣15,930元）。雖然購買Nike棉褲與Levi’s牛仔褲的價錢，加起來都比BLESS推出的拼接長褲還要便宜，但由於每個品牌背後最昂貴的花費就是創意與設計，用這樣的心情來看，定價會高也不是沒有道理。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

解構, 拼接, BLESS, Nike, 棉褲, Levi’s, 牛仔褲, 501系列, 混血長褲, 創意與設計
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

韓國女團下苦功才能有火辣身材！澯美、LUNA狠甩10公斤的超猛減肥法

韓國女團下苦功才能有火辣身材！澯美、LUNA狠甩10公斤的超猛減肥法

愛喝咖啡該注意的3件事！專家：深焙比較不傷胃、配甜食很NG

愛喝咖啡該注意的3件事！專家：深焙比較不傷胃、配甜食很NG

侯佩岑的「8小時輕斷食法」真的瘦很快　最高紀錄月減5公斤

侯佩岑的「8小時輕斷食法」真的瘦很快　最高紀錄月減5公斤

讓熱戀期無限延長！6個讓感情再升溫的小動作　互吹頭髮超甜蜜 「小飛流」吳磊長大了！HOGAN全球代言人大片出爐　網：帥暈 楊冪「中空纖腰」纏香奈兒超任性　向下看逆天長腿更逼人 潮流插畫家揭露「2020網美必備的5樣東西」　湊滿二個就能在IG炫照 洗完頭總是懶得吹、口紅中間必掉色　女孩們超有共鳴的IG日常小插畫 風靡南韓網美「400次咖啡」自製方法公開！奶蓋、焦糖口感超療癒 日本推特大熱「折疊式行李箱」　收納救星厚度僅7公分！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面