瘋狂「混血褲」開賣！正面Nike、背面Levi’s　回收再製要價1.5萬元

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解構、拼接蔚為當今最常見的設計手法，來自歐洲的BLESS近日就延續此一手法，將代表舒適的Nike棉褲與擁有強烈休閒感的Levi’s牛仔褲結合，試圖創造頗具實驗性的混血長褲，以貫徹BLESS探索物品藝術價值的宗旨，定價超過1.5萬元台幣。

▲解構、拼接蔚為當今最常見的設計手法。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news、 Supply Store）

▲BLESS結合Nike棉褲與Levi’s牛仔褲，創造具實驗性的混血單品。（圖／翻攝自MATCHESFASHION）

今次帶來的Nike X Levi’s拼接長褲，共有黑、米兩色，正面採用Nike的純棉混平紡紋布料，後面則使用回收再製的Levi’s經典501系列牛仔褲，營造出寬鬆的版型，並且BLESS根據身高體重的不同，還在棉褲腰際上加入皮帶環，以方便使用者透過腰帶自行調整。

▲正面採用Nike的純棉混平紡紋布料，後面為回收再製的Levi’s牛仔褲。（圖／翻攝自MATCHESFASHION）







▲腰際上加入皮帶環，以方便使用者自行調整。（圖／翻攝自MATCHESFASHION）

其實早在去年BLESS去曾推出拼接長褲，不過，當時是以灰、黑兩色棉褲，搭配原色與黑色牛仔褲為主，並且版型較寬，定價方面也貴上許多。





▲上回推出的版型較為寬鬆。（圖／翻攝自SSENSE）

目前BLESS打造的兩款Nike X Levi’s拼接長褲，已經登陸MATCHESFASHION官網販售，定價為美金531元（約台幣15,930元）。雖然購買Nike棉褲與Levi’s牛仔褲的價錢，加起來都比BLESS推出的拼接長褲還要便宜，但由於每個品牌背後最昂貴的花費就是創意與設計，用這樣的心情來看，定價會高也不是沒有道理。

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