泫雅復古過頭變阿嬤、怪奇比莉沒臉都認得出　盤點女星的怪異品味

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@hyunah_aa、@koki、@milliebobbybrown、@billieeilish、品牌提供

當紅女星們的穿著打扮總會成為粉絲、網友們的關注的焦點，客觀上吸引人、漂亮的造型能迎來眾人的讚賞，但被批評失敗、怪異的裝扮反而更會成為大家討論的話題。以下這幾位擁有完美臉孔的女星，就經常因過於獨特的品味或造型引起熱議，一起來看看：

＃泫雅

有性感「小野馬」之稱的韓女星泫雅，每每有表演活動、廣告大片，都會以亮麗又性感的造型出現，展現人人稱羨的身材曲線，但是有關注泫雅IG的話，就會發現私下的她非常喜歡「復古」風格的服裝，尤其是一些富有繁複的花紋、細節設計且顏色鮮明的單品，有時混亂搭配出的造型，經常讓網友滿頭問號：「果然長得正就能任性。」

另外，喜歡在IG上分享生活的泫雅，常不吝Po出素顏、隨性的穿著，有時甚至會出現各種「睡衣」風穿搭，連粉絲都不禁搖頭：「這太像大嬸了。」

＃木村光希

今年才17歲的木村光希，已是各大時尚盛會的熟面孔，纖細模特身材更讓她深受品牌喜愛，但是她卻常態性的被批評造型「顯老」。

其實木村光希私下的穿著很正常、低調，只是在大型活動中經常裝扮得過於成熟，所以網友們常說：「拜託換個造型師。」

＃米莉芭比布朗

因出演影集《怪奇物語》而走紅的小童星米莉芭比布朗，和木村光希有些類似，在公開場合因為過濃的妝容、不符合身形的服裝而被批評的狀況屢屢發生。

在 Instagram 查看這則貼文 mills（@milliebobbybrown）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 29 日 上午 6:03 張貼

年僅16歲的她，私下也特別喜歡一些成熟、比較強調身材曲線的性感服裝，讓粉絲們不免為她擔心這樣的打扮是否過於早熟，或是一些過長的褲裝，也會讓米莉的身材比例顯得短小。

＃怪奇比莉

年紀輕輕就橫掃本屆葛萊美各大獎項的怪物新人Billie Eilish「怪奇比莉」，一直以來以寬鬆到誇張程度的服裝風格為主，也特別喜歡鮮豔、浮誇，充滿精品品牌LOGO的各種衣服，一整套的更有氣勢，不管出席什麼場合都很有個人風格，甚至不用看臉就能知道這個人是怪奇比莉，真的可以說是沒有第二個人能駕馭這種風格了。

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