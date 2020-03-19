李玉璽買耳機不花冤枉錢　讚萬寶龍精品級設計、戴了超舒服

▲萬寶龍首度推出全罩式智能耳機。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍今在台發表首款MB01全罩式智能耳機，邀李玉璽體驗外型與功能兼具的新設計，熱愛音樂的他為買耳機做了不少研究，絕不亂花錢白繳「學費」，試聽自己的音樂後，讚其音質、抗噪功能出色，且戴得舒服不壓迫，讓近期因防疫鮮少逛街的他，眼睛為之一亮；不過宅在家沒忽略經營戀情，問及感情狀況，他笑答：「就蠻好的！」

▲李玉璽搶先體驗萬寶龍首次推出的全罩式耳機。（圖／品牌提供，以下同）

積極為商務人士與旅人打造實用配件的萬寶龍，首度跨足耳機界，運用柔軟的小羊皮搭配鋁材質打造優雅全罩式耳機，共有黑色皮革搭配鉻金屬表面處理、棕色皮革搭配金色系、淺灰色皮革配拋光金屬3款，時尚外型且符合人體工學的設計，讓李玉璽愛不釋手。

▲李玉璽認為萬寶龍的耳機抗噪性絕佳。

▲棕色皮革搭配金色金屬表面處理的萬寶龍MB01全罩式智能耳機，20,400元。

關於使用者最在意的音質水準，萬寶龍聯手高端品牌Audeze創辦人Alex Rosson，為MB01全罩式智能耳機貢獻其音訊工程的技術與專業；同時支援Google語音助理、具備聲控裝置控制與指令功能，並適用藍牙裝置，其電力續航力約20小時，若快充15分鐘約可繼續使用3小時，優化設計滿足旅人的需求。

▲黑色皮革搭配鉻金屬表面處理的MB01全罩式智能耳機，20,400元。



▲MB01全罩式智能耳機與萬寶龍包款絕配。