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濕冷天氣洗衣好苦惱　避免曬後衣物霉味的「4個妙招」

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▲▼衣服快速去霉味的4大妙招。（圖／Unsplash）

▲濕冷天氣衣服乾不了，想要曬乾無異味也大有學問。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

濕冷天氣，讓洗衣服變成一個苦差事，不僅怎麼晾都不會乾，即使曬乾了，衣服也會有一種霉味，原來衣物曬乾的時候，上面的水分會孳生細菌，當濕度高，這個氣味尤其明顯，若你也有這個困擾，以下4招跟著做，就能讓衣物散發迷人香氣。


定期清洗洗衣機

很多人以為衣服有霉味，是因為沒洗乾淨，但往往再洗一次仍然沒改善，這時問題可能出在洗衣機，洗衣機內部潮濕容易滋生細菌，沒有定期清潔就容易有霉味、甚至衣服上有汙屑附著。建議可以選用洗衣機清潔劑或是用天然的小蘇打粉，空洗一次就搞定。

▲▼衣服快速去霉味的4大妙招。（圖／Unsplash）

洗衣前先用白醋浸泡

霉味沒辦法洗掉，反覆清洗只會令衣物濕氣更重，這種天氣若想要去除不好氣味，洗衣服前可將衣服放在加入兩匙白醋的清水，先浸泡20分鐘再丟進洗衣機。但要留意有些特殊質料的衣服不適合這麼做。

▲▼衣服快速去霉味的4大妙招。（圖／Unsplash）

曬衣服時要間隔距離

陰天曬衣服最重要的就是，晾衣服必須保持是適當距離，若掛得太近容易有不好氣味，採外要維持空氣流通，或是利用電扇吹乾衣服，幫助排除衣物濕氣。

▲▼衣服快速去霉味的4大妙招。（圖／Unsplash）

吹風機熱風去異味

若急著出門要如何快速清除壞氣味，專家建議將衣物放在塑膠袋中，拿著吹風機對著裡面吹，一邊吹時可搖晃塑膠袋衣物，將霉味和濕氣排出。這個方式針對單件衣物最有效，塑膠袋建議每次放一件就好。

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關鍵字：

曬衣服, 濕冷, 潮濕, 天氣, 去霉味
fashion.net

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