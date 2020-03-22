談戀愛最忌諱5個錯誤觀念：愛我就要愛我的全部　小心變公主病

編輯／JJ 圖／翻攝自Pinterest、《梨泰院Class》劇照、IG@lilyjcollins、@bn_sj2013

有哪個女孩不希望能與命中註定的白馬王子相遇並相愛？但有時內心嚮往中的幸福戀情會帶有許多不切實際的幻想成分，放到現實生活中的愛情有可能就成了錯誤的觀念，因而總埋怨對方，無法持續一段長久穩定的戀情，以下一起來看看幾個較常見的錯誤觀念：

＃愛我就要愛我的全部

有些女生會覺得既然說了愛我，就連自己討人厭的缺點對方都要接受才行，忽略了對方的感受，容易讓自己變成俗稱的任性「公主病」，能在對方身上看到自己的缺點，才表示這段感情有在向前走，進而產生自覺並自我改進才是。

＃感到厭倦就是該分手了

每段感情本就會在激情過後趨於平淡，但由於現今社會速食愛情風行，導致許多女孩認為兩人之間的激情淡了，就是不愛了，但是當你開始看見對方的缺點，表示你開始真正了解他了，真正的磨合才正要開始而已。

＃他喜歡的我也都要喜歡

雖然興趣、喜好相投，能更快速拉近兩人之間的距離，但是兩人互相喜歡不代表「他喜歡的我也都要喜歡」，不必特別要求自己去研究對方喜歡的事物。在不同的領域培養興趣，也才能為彼此增加一點神秘感、新鮮感。

＃情侶之間不能有秘密

認為「情侶之間完全不能有任何秘密」，可以說是最多人擁有的錯誤觀念之一，尤其是女孩們，會覺得不管大事小事，只要沒有說的，通通都是刻意隱瞞，當然說謊、偷情的行為不可原諒，但是試著放下對方可能沒跟你說的無傷大雅的小秘密，心裡會舒坦很多。

＃一味包容來展現心意

就和前面提到要求對方「愛我就要愛我的全部」雷同，只不過立場反了過來，如果你成了一味包容的那一方，將可能養大對方的胃口，變得予取予求，兩人便不會有正向的磨合，而只是你單方的委屈求全。

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