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除塵蟎2步驟沒做等於白工　晚上清潔竟才是最佳時機

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▲塵蟎,打掃,清潔。（圖／pixabay）

▲寵物毛髮上也可能會有塵蟎滋生，要定期清潔。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

近期因為新冠肺炎疫情，許多民眾都選擇待在家中，但有感覺過敏現象越來越嚴重嗎？春季本就是過敏症狀好發的季節，因為多雨天氣讓室內濕度變高，正是塵蟎最喜歡的環境，若有家人或本人出現過敏現象，除塵蟎就是第一要務，建議掌握塵蟎2個習性，才能有效除去，不然只是清除表面塵蟎是不夠的。

晚上清掃更輕鬆
塵蟎天性怕光，所以不要在白日大晴天的時候清潔床鋪，建議等晚上（當然不要太晚），記得把房間燈光關起來，保持全黑約1、2小時，塵蟎就會從床鋪深處爬上表面，此時再用專門的塵蟎機或強力吸塵器清潔，若想在白天打掃，建議拉上遮光效果的窗簾，等2小時再開始清潔。

▲塵蟎,打掃,清潔。（圖／pixabay）

控制濕度
春天來臨，室內濕度常常會超過70%，塵蟎最適合生長及繁殖的溫度在22至26度、濕度為70至80％，此外，富有食物碎屑較多之處，也就是牠們最適合生長及繁殖的場所，不要認為只有床鋪該清，包括沙發、寵物墊上都會有塵蟎棲息，使用除濕機控制室內濕度，濕度50%以下，蟎類就會脫水死亡。

▲塵蟎,打掃,清潔。（圖／pixabay）

定期清洗床單
針對塵蟎容易滋生的床寢，也要常換洗被褥、床單與枕頭套，頻率每周至少一次，用60度C以上的熱水清洗，再曬太陽，塵蟎才會被有效清除，基本上未處理的床墊使用半年，就可能會有200萬的塵蟎在裡面生長，若只吸塵不換被褥也不行。

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關鍵字：

塵蟎, 除蟎, 居家清潔
fashion.net

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