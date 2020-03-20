魔鬼藏在細節裡　《李屍朝鮮》裴斗娜出席活動雙手忙不停的原因是⋯

▲《李屍朝鮮》裴斗娜出席活動的穿搭。（圖／翻攝自doonabae IG）



記者李薇／綜合報導

藝人裴斗娜最近飾演《李屍朝鮮》中的醫女，因此人氣水漲船高，聰明又認真的形象深植人心，日前她也在個人IG分享她出席活動時的穿著，只見她挑了一件黑色細緻亮片的洋裝，展現出優雅女人味，更厲害的是細節的首飾，還是最近很夯的單品，讓人不得不說「魔鬼果然藏在細節裡面」。

這次出席活動，裴斗娜終於擺脫了戲劇中一向髒髒黑黑的韓服，改穿現代洋裝也是超有氣質，她挑選了一件CELINE 2020年春夏成衣系列的洋裝，上半身會散發出黑色細緻亮片質感的光澤，底下搭配也是同布料的黑色長裙，展現出優雅俐落的形象。

▲裴斗娜穿了CELINE春夏新款單品。（圖／翻攝自doonabae IG）



不只是穿了厲害的CELINE最新款，手上的戒指更是出自CHANEL最近很受到矚目的COCO CRUSH系列珠寶，把香奈兒經典的菱格紋壓印在戒指上，展現出另類的時髦質感，而且更是把品牌最近主打珠寶混搭的精神發揮到極致，手上不但戴了最新細版的COCO CRUSH戒指，還有戴寬版的系列，金色與銀色互相搭配，與衣服上面的金釦子相互輝映，低調卻又奢華得很有質感。

CHANEL最近主打的COCO CRUSH系列，以簡約的菱格紋設計，細緻的戒指寬度，可以更加展現出女性的柔美，跟之前寬版的設計有所區別，寬版的款式更為中性、帥氣，這次裴斗娜直接把新舊款混搭，讓雙手更加顯得細緻，而這混搭的方式，也是近年珠寶界非常流行的穿搭技巧。

▲裴斗娜在活動上雙手忙不停，原來是在秀戒指。（圖／翻攝自doonabae IG）