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亮･珠寶／畢卡索女兒設計Tiffany珠寶40年　5大經典必收

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▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Paloma Picasso戴著自己設計的Olive Leaf系列珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是畢卡索女兒Paloma Picasso加入Tiffany & Co.設計40周年，從情人傳情的小巧心型或LOVE字樣的表白設計，到建築線條且配色大膽的彩色寶石作品，都出自她之手，藉由Tiffany旗下5大系列可領略她著重在線條與顏色的設計風格，尤其愛用幾何符號與豪邁大尺寸，展現充滿生命力的珠寶。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Paloma Picasso佩戴她設計的珍罕有色寶石項鍊，出自1985年 Blue Book頂級珠寶系列。（圖／Kenro Izu提供）

彩寶之美
Paloma Picasso於1980年受到Tiffany當時設計總監John Loring的鼓勵，推出了第一個珠寶系列，獨樹一幟的風格迅速奠定名聲。1985年她出席紐約大都會藝術博物館的晚宴，戴上一條鑲嵌鑲嵌9克拉丹泉石和超過67克拉紅碧璽的彩寶項鍊，每顆寶石之間以她設計的經典X形標誌連接，驚豔四座，此款是當年她為Blue Book高級珠寶系列設計的作品，成為她的經典之作，目前收藏於Tiffany Archive古典珍藏庫。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Paloma's Graffiti 18K白金鑲鑽Love字樣戒指（左）141,000元，心型與箭設計18K白金鑲鑽項鍊105,000元。

筆跡寫愛
Tiffany Paloma's Graffiti系列是情侶傳情的最佳選擇，Paloma Picasso從紐約建築上的塗鴉擷取靈感，結合她的筆跡特色，創作Love、Kiss、X字樣或箭穿心造型的珠寶，款式相當豐富。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Paloma’s Melody五環18K白金鋪鑲鑽石戒指（上）995,000元，五環18K白金鋪鑲鑽石手鐲2,485,000元。
 

環環相扣
風格摩登的Paloma's Melody系列，是由互鎖環組成，看似隨著身體律動而變換形狀，其實最終仍會相聚，取名為Melody，凸顯環環相扣的和諧美感，也呼應重疊環圈創造的悅耳聲響。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Paloma’s Groove 18K金寬版手鐲，248,000元。

個性溝紋
Groove系列是Paloma Picasso與Tiffany合作35周年的作品，她從自己的婚戒發想，創作未鑲任何寶石、單純以貴金屬展現時髦味的首飾，因此以溝紋裝飾讓珠寶展呈現中性風格。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Paloma Picasso手繪Olive Leaf的草圖。

自然啟發
Paloma Picasso摩洛哥家園四周滿是橄欖樹林，而她的名字在西班牙文是鴿子之意，讓她聯想到鴿子口銜橄欖枝的和平寓意，因此創作Olive Leaf系列，運用貴金屬勾勒橄欖枝葉，流暢線條交織成華美的網，是她的優雅代表作。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）▲Olive Leaf 18K玫瑰金手環（上）287,000元，18K金項鍊126,000元，紫水晶戒指38,000元。
 

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, 畢卡索, Paloma Picasso
fashion.net

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