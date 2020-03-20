韓妞都在瘋！2020最夯捲髮造型　宋慧喬羊毛捲、孫藝珍水波紋秒變仙女

▲韓妞正瘋的4款仙氣捲髮，修飾臉型效果好。（圖／翻攝IG@chahongroom_sinnonhyeon）

記者張毓容／台北報導

好喜歡韓妞們一頭浪漫又有氣質的捲髮？想換造型但還沒有靈感？快來看看今年最夯的幾款高顏值捲髮造型，一燙瞬間多了浪漫柔美女人味，還能修飾臉型、秒瘦臉，連南韓女神級女星宋慧喬、孫藝珍、朴敏英等輪番換上，讓韓妞都瘋「跟捲」，真的是誰燙誰美。

▲喬妹先前頂著羊毛捲拍攝的品牌形象照，意外引起韓妞跟風。（圖／翻攝IG@kyo1122）



#羊毛捲



近兩年超紅的羊毛捲到2020依舊流行，捲度較小又明顯，就像是QQ的羊毛般，能營造出立體蓬鬆感，長髮復古俏皮，短髮個性時髦，且非常顯髮量，還有修飾臉型效果，很適合髮量少的人，或圓臉、方臉等臉型。

不久前宋慧喬為品牌拍攝形象照，就是頂著一頭中長髮羊毛捲，看起來清新時髦，還美到讓網友大讚喬妹看起來更年輕了！

▲《愛的迫降》裡孫藝珍就是以優雅的水波紋捲髮造型與玄彬浪漫約會。（圖／翻攝FB@tvN 드라마(Drama)、IG@chahongroom_sinnonhyeon）



#水波紋捲



水波紋捲顧名思義，就是像水波紋路一般，有著滑順平緩弧度，一波一波相連，自然的蓬鬆感讓人瞬間變得溫柔優雅又顯氣質，幾乎任何臉型都能駕馭，非常適合頭髮細軟、容易扁塌的人，但若髮量較多的人，燙了水波紋捲容易看起來比較厚重死板，最好先詢問髮型師建議再燙。

▲立體飽滿的木馬捲，修飾臉型效果很好。（圖／翻攝IG@chahongroom_sinnonhyeon）



#木馬捲



縱向捲度明顯的木馬捲能讓髮型、頭型顯得很立體飽滿，非常修飾臉型，圓臉、長臉、鵝蛋臉都特別適合，也能解決頭髮細軟、沒有支撐度的問題。

▲輕柔蓬鬆的雲朵捲是許多韓國女星都很愛的造型。（圖／翻攝IG@rachel_mypark）



#雲朵捲



雲朵捲是有著大捲度同時強調空氣感、輕盈感的一款捲髮，輕飄飄的鬆軟捲度，讓頭髮看起來很柔軟蓬鬆，但完全沒有厚重感，仙氣十足，隨手一撥都好看，是很多韓國女星都很愛的捲髮造型。

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