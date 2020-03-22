fb ig video ETtoday search mobile

UNIQLO X JWA五度攜手　「英倫格紋」親子裝可愛爆棚

> >

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供

日本時裝品牌UNIQLO與JW Anderson將於今年春夏第五度推出聯名系列，本季以「英倫田園風格」為主題，可以看到非常多的格紋、拼接、跳色搭配等元素，除了推出男、女裝之外，這次還一併推出了與成人同款的超可愛童裝！3月27日於全台店舖與網路商店同步開賣，特選3間店舖明曜百貨旗艦店、西門店、ATT 4 FUN信義店與網路商店販售全系列商品，售價NT＄390起。

UNIQLO與北愛爾蘭設計師Jonathan Anderson品牌JW Anderson已是第五次的合作，也是首度由設計師Jonathan Anderson親自設計童裝系列，本季推出的春夏聯名以「英倫田園風格」為主題，將「英式戶外生活」的概念透過英國經典的「棉布格紋」與「拼接技法」兩大特色呈現，結合UNIQLO LifeWear的科技加持，同時兼具機能與品質。

▲UNIQLO X JWA。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA。（圖／品牌提供）

▲女裝抓皺上衣NT＄990、設計裙NT＄1,490。

本次聯名女裝系列，以甜美的田園風格為大宗，融入不規則美學、不對稱剪裁，在輕盈舒適的面料中運用大量打褶元素，搭配此次的英倫格紋主題，營造休閒可愛的氣質，包含船錨LOGO、抽褶設計、條紋、拼接等JWA的經典元素，也為細節質感更加分。

▲UNIQLO X JWA。（圖／品牌提供）

▲亞痲混紡抓皺洋裝NT＄1,490。

而男裝的部分則是將英倫風格灌入了工裝機能服裝，從上季就很受歡迎的「可攜式布勞森外套」這次推出了全新的三色拼接設計，輕盈、透氣的布料適合天氣變化大的春天，另外，此次男裝最受矚目的單品「泡泡紗格紋襯衫」，融入了JWA標誌性的不對稱拼接設計，由左、右兩邊不一樣大小的格紋組成，非常帥氣特別，一定要入手。

▲UNIQLO X JWA。（圖／品牌提供）

▲可攜帶式布勞森外套NT＄1,490。

▲UNIQLO X JWA。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA。（圖／品牌提供）

▲泡泡紗格紋襯衫NT＄790。

首次由Jonathan Anderson設計的童裝系列是本季最可愛的焦點，童裝的設計延伸自成人款式，讓小孩子能在出門時與爸爸、媽媽穿親子裝，營造超幸福的氛圍！

▲UNIQLO X JWA。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO X JWA。（圖／品牌提供）

▲女童抓皺上衣NT＄790、女童中長裙NT＄990、男童條紋T恤NT＄590、男童工作短褲NT＄790。

►UNIQLO U系列春夏新品今日開賣　本季必敗款、細節開箱搶先看！

►UNIQLO、GU推「環保袋」帶頭減塑　3／7背著去買哆啦A夢聯名系列！

關鍵字：

UNIQLO, JW Anderson, JWA, 聯名, 英倫, 童裝, 親子裝, 格紋
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

韓國女團下苦功才能有火辣身材！澯美、LUNA狠甩10公斤的超猛減肥法

韓國女團下苦功才能有火辣身材！澯美、LUNA狠甩10公斤的超猛減肥法

侯佩岑的「8小時輕斷食法」真的瘦很快　最高紀錄月減5公斤

侯佩岑的「8小時輕斷食法」真的瘦很快　最高紀錄月減5公斤

洗完頭總是懶得吹、口紅中間必掉色　女孩們超有共鳴的IG日常小插畫

洗完頭總是懶得吹、口紅中間必掉色　女孩們超有共鳴的IG日常小插畫

潮流插畫家揭露「2020網美必備的5樣東西」　湊滿二個就能在IG炫照 愛喝咖啡該注意的3件事！專家：深焙比較不傷胃、配甜食很NG 讓熱戀期無限延長！6個讓感情再升溫的小動作　互吹頭髮超甜蜜 風靡南韓網美「400次咖啡」自製方法公開！奶蓋、焦糖口感超療癒 楊冪「中空纖腰」纏香奈兒超任性　向下看逆天長腿更逼人 「小飛流」吳磊長大了！HOGAN全球代言人大片出爐　網：帥暈 除了飲料和甜湯之外　珍珠竟然還有10種有趣吃法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面