UNIQLO X JWA五度攜手　「英倫格紋」親子裝可愛爆棚

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

日本時裝品牌UNIQLO與JW Anderson將於今年春夏第五度推出聯名系列，本季以「英倫田園風格」為主題，可以看到非常多的格紋、拼接、跳色搭配等元素，除了推出男、女裝之外，這次還一併推出了與成人同款的超可愛童裝！3月27日於全台店舖與網路商店同步開賣，特選3間店舖明曜百貨旗艦店、西門店、ATT 4 FUN信義店與網路商店販售全系列商品，售價NT＄390起。

在 Instagram 查看這則貼文 UNIQLO TAIWAN（@uniqlo_taiwan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 18 日 下午 9:00 張貼

UNIQLO與北愛爾蘭設計師Jonathan Anderson品牌JW Anderson已是第五次的合作，也是首度由設計師Jonathan Anderson親自設計童裝系列，本季推出的春夏聯名以「英倫田園風格」為主題，將「英式戶外生活」的概念透過英國經典的「棉布格紋」與「拼接技法」兩大特色呈現，結合UNIQLO LifeWear的科技加持，同時兼具機能與品質。

▲女裝抓皺上衣NT＄990、設計裙NT＄1,490。



本次聯名女裝系列，以甜美的田園風格為大宗，融入不規則美學、不對稱剪裁，在輕盈舒適的面料中運用大量打褶元素，搭配此次的英倫格紋主題，營造休閒可愛的氣質，包含船錨LOGO、抽褶設計、條紋、拼接等JWA的經典元素，也為細節質感更加分。

▲亞痲混紡抓皺洋裝NT＄1,490。



而男裝的部分則是將英倫風格灌入了工裝機能服裝，從上季就很受歡迎的「可攜式布勞森外套」這次推出了全新的三色拼接設計，輕盈、透氣的布料適合天氣變化大的春天，另外，此次男裝最受矚目的單品「泡泡紗格紋襯衫」，融入了JWA標誌性的不對稱拼接設計，由左、右兩邊不一樣大小的格紋組成，非常帥氣特別，一定要入手。

▲可攜帶式布勞森外套NT＄1,490。



▲泡泡紗格紋襯衫NT＄790。

首次由Jonathan Anderson設計的童裝系列是本季最可愛的焦點，童裝的設計延伸自成人款式，讓小孩子能在出門時與爸爸、媽媽穿親子裝，營造超幸福的氛圍！

▲女童抓皺上衣NT＄790、女童中長裙NT＄990、男童條紋T恤NT＄590、男童工作短褲NT＄790。



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