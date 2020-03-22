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必買「薰衣草奶茶」色唇膏顯白又溫柔　男人們還不踏破妳家門檻

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記者李薇／綜合報導

最近奶茶色唇膏非常火紅，帶有一點棕色調的紅潤色澤，不但可以呈現出好氣色，更是相當有個性，非常適合已經買膩「乾燥玫瑰」色的女孩；最近還有一種「薰衣草奶茶色」受到KOL們的吹捧，帶有一點點紫色調的粉紅，可以修飾臉部肌膚的蠟黃感，超適合亞洲女孩入手。

▲薰衣草奶茶色。（圖／翻攝自 ＩＧ）

1.雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏 #524 焦糖布朗尼。（圖／ujoonote IG）

這款真的是部落客們最推薦的顏色，帶有一點棕紫色調的色澤，擦上雙唇之後立刻讓整個人氣場十足，展現出很有個性以及特色的質感，擦出門絕對不會撞色的單品，身為口紅控一定要擁有這一色，才稱得上是口紅大王。

▲薰衣草奶茶色。（圖／翻攝自 ＩＧ）

2.NARS 惹火唇誘 #Xenon。（圖／rimi_channel IG、_ddyu_ IG）

NARS的惹火唇誘以透亮水潤質感深受粉絲的喜愛，其中一款色號#Xenon更是最近在國外生火一片，帶有一點點薰衣草奶茶色的質感，比起上一支粉色調更多一些，比較適合初次嘗試淺紫色唇彩的女孩，能夠帶給肌膚提亮，卻又不失氣質的一款單品。

▲薰衣草奶茶色。（圖／翻攝自 ＩＧ）

3.Dolce & Gabbana 霧面唇膏 #130（圖／cherie_flavor IG、mimi__hye IG）

Dolce & Gabbana的唇膏在台灣雖然比較少販售，但在國外可以說是超級火紅，其中帶有粉紫色的#130也是很受到歡迎的顏色，擦起來也是相當好上手的粉紫色，擦起來可以說是非常顯優雅，只要一抹立刻就會展現出女人味的一面。

關鍵字：

薰衣草奶茶, 唇膏, 彩妝, NARS, Dolce & Gabbana, 雅詩蘭黛, 唇釉
fashion.net

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