fb ig video ETtoday search mobile

「局部反覆長痘」的7種原因和改善法　髮際線痘竟跟洗髮精有關

> >

▲局部反覆長痘的7種原因和改善法 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲有些局部反覆冒痘可能跟身體狀況或生活習慣有關，找對原因改善才能維持乾淨美肌。（圖／翻攝IG @ichi__da、@moeka_nozaki）

編輯／Amanda

痘痘真的好惱人，冒痘時臉上紅腫有礙美觀，有時候還會刺痛不舒服，甚至留疤。因為有時忽略清潔、皮脂分泌變化，偶爾長痘痘也無可厚非，但如果某些局部老是反覆冒痘，那可能是因為身體狀況或不良生活習慣所導致，快來找出你常長痘的局部和原因，對症下藥改善痘痘冒不停的狀況。

▲局部反覆長痘的7種原因和改善法 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲有留瀏海的人要注意頭髮清潔，並可適時掀開瀏海透氣。（圖／翻攝IG@kerastase_official ）

#額頭痘

老是長額頭痘的人，通常是因不規律的作息生活、情緒壓力過大，導致肝臟累積過度毒素。另外，長時間留瀏海的人，也可能因頭髮出油、有髒污，又長時間蓋住肌膚悶出痘。

改善方法：可從調整作息做起，確保睡眠時間足夠，並適時紓解情緒壓力；有瀏海的人也要多注意髮絲清潔，找時間掀開瀏海透透氣。

#鼻翼痘

皮脂分泌旺盛，循環系統不好，或是消化不良、胃火過大、便秘等原因也會造成鼻翼痘。

改善方法：盡量吃溫熱食物，避免刺激胃酸；做好清潔，使用能幫助調節皮脂分泌的護膚品。

▲局部反覆長痘的7種原因和改善法 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲唇周易長痘的人要多吃蔬菜水果，少吃油炸物和重口味食物。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）

#唇周痘

飲食重口味，吃太多油炸物、辛辣食物，體內毒素太多。

改善方法：調整飲食習慣，多吃高纖維蔬菜水果，盡量少吃油炸物和過鹹、辛辣食物。

#下巴痘

體內激素分泌旺盛或是內分泌失調，好發於生理期前後出現，也就是俗稱的「生理痘」。

改善方法：生理期注意身體調養，多休息，維持健康作息，少吃冰冷食物。

#臉頰痘

常脾氣暴躁、情緒起伏大，肝火旺盛，血液排毒能力差。

改善方法：盡量保持心情愉快，找到紓解情緒的方法，也可多去戶外呼吸新鮮空氣。

▲局部反覆長痘的7種原因和改善法 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲髮際線常冒痘有可能是洗髮精沒沖乾淨。（圖／翻攝IG@kerastase_official ）

#髮際線痘

髮際線冒痘大多是清潔上的忽略，像是洗髮精、潤髮乳沒沖乾淨殘留，或是卸妝、洗臉不到位，導致毛孔堵塞。

改善方法：化妝、防曬有擦到髮際線，卸妝清潔就要清洗到位；洗髮時也要留意清潔品是否有沖乾淨。

#腮邊痘

兩頰下方的腮邊痘常冒是因長期肝膽負荷過重，淋巴排毒不順暢所導致。

改善方法：不可過於勞累，注意休息睡間的時間，且睡前不要飲食，幫助肝臟排毒。

►乾皮長痘難保養？皮膚科醫師教3大守則：先補水再擦藥

►原來長痘痘是瀏海害的？7大「變醜壞習慣」你中了幾個

►防疫美肌小心機！每日保養3步驟　遠離泛紅敏感「口罩痘」

關鍵字：

保養, 痘痘, 冒痘, 長痘, 反覆長痘, 局部, 原因, 改善, 抗痘
fashion.net

熱門文章

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

【懶人包】新冠肺炎波及　時尚全球關店、停工最新消息一次看懂

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

包・開箱／孫芸芸「閨蜜包」藏心機！背上多一步驟才是內行人

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

Boucheron 7億元珠寶登台　問號項鍊、創新材質秀大膽精神

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

說・流行／A.P.C被批無聊不時尚　日、韓妞卻瘋搶這款「半月包」

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李聖經大長腿穿平底JIMMY CHOO無壓力！全黑造型換鞋一秒變性感

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

李晶晶當老闆壓力不小　敗5萬元腰包振奮心情

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

這不是合成圖！香奈兒J12錶黑白並存、還變透明了

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

FENDI「夾娃娃機」快閃登台！技術好就能帶走

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

凱特王子妃一件白大衣穿12年！從小姐變三寶媽身材沒走樣

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

馬卡龍彩色瓶身太夢幻！Diptyque 6大經典香氛限量版登場

ET Fashion

推薦閱讀

綁高馬尾睡個美容覺！髮型師教4個秘招，隔天起來「扁塌頭」變蓬鬆

綁高馬尾睡個美容覺！髮型師教4個秘招，隔天起來「扁塌頭」變蓬鬆

濕冷天氣洗衣好苦惱　避免曬後衣物霉味的「4個妙招」

濕冷天氣洗衣好苦惱　避免曬後衣物霉味的「4個妙招」

Kappa經典Logo變成魯夫與艾斯！背靠背設計，真正好朋友才能一起穿

Kappa經典Logo變成魯夫與艾斯！背靠背設計，真正好朋友才能一起穿

朴敘俊逗點瀏海到栗子頭都引發模仿潮！回顧6部主演韓劇髮型 嬌蘭推出全新「珠寶級」唇膏彩殼，拿出來媲美時尚配件 勞力士、AP宣布關廠！不敵新冠肺炎衝擊　瑞士鐘錶龍頭忍痛決定 慰勞醫護人員　The Body Shop免費贈茶樹精油＋護手霜 ZARA集團關閉全球近四千間門市　大陸店點恢復營業補銷售大洞 Dior精品級乾洗手曝光！　透明瓶加CD蓋美翻、LVMH善心被讚爆 你以為床很乾淨？躺久小心氣喘、脫髮、結膜炎上身

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面