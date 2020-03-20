「局部反覆長痘」的7種原因和改善法　髮際線痘竟跟洗髮精有關

▲有些局部反覆冒痘可能跟身體狀況或生活習慣有關，找對原因改善才能維持乾淨美肌。（圖／翻攝IG @ichi__da、@moeka_nozaki）

編輯／Amanda

痘痘真的好惱人，冒痘時臉上紅腫有礙美觀，有時候還會刺痛不舒服，甚至留疤。因為有時忽略清潔、皮脂分泌變化，偶爾長痘痘也無可厚非，但如果某些局部老是反覆冒痘，那可能是因為身體狀況或不良生活習慣所導致，快來找出你常長痘的局部和原因，對症下藥改善痘痘冒不停的狀況。

▲有留瀏海的人要注意頭髮清潔，並可適時掀開瀏海透氣。（圖／翻攝IG@kerastase_official ）



#額頭痘



老是長額頭痘的人，通常是因不規律的作息生活、情緒壓力過大，導致肝臟累積過度毒素。另外，長時間留瀏海的人，也可能因頭髮出油、有髒污，又長時間蓋住肌膚悶出痘。

改善方法：可從調整作息做起，確保睡眠時間足夠，並適時紓解情緒壓力；有瀏海的人也要多注意髮絲清潔，找時間掀開瀏海透透氣。

#鼻翼痘



皮脂分泌旺盛，循環系統不好，或是消化不良、胃火過大、便秘等原因也會造成鼻翼痘。

改善方法：盡量吃溫熱食物，避免刺激胃酸；做好清潔，使用能幫助調節皮脂分泌的護膚品。

▲唇周易長痘的人要多吃蔬菜水果，少吃油炸物和重口味食物。（圖／翻攝IG@yoonara_mood）



#唇周痘



飲食重口味，吃太多油炸物、辛辣食物，體內毒素太多。

改善方法：調整飲食習慣，多吃高纖維蔬菜水果，盡量少吃油炸物和過鹹、辛辣食物。

#下巴痘



體內激素分泌旺盛或是內分泌失調，好發於生理期前後出現，也就是俗稱的「生理痘」。

改善方法：生理期注意身體調養，多休息，維持健康作息，少吃冰冷食物。

#臉頰痘



常脾氣暴躁、情緒起伏大，肝火旺盛，血液排毒能力差。

改善方法：盡量保持心情愉快，找到紓解情緒的方法，也可多去戶外呼吸新鮮空氣。

▲髮際線常冒痘有可能是洗髮精沒沖乾淨。（圖／翻攝IG@kerastase_official ）



#髮際線痘



髮際線冒痘大多是清潔上的忽略，像是洗髮精、潤髮乳沒沖乾淨殘留，或是卸妝、洗臉不到位，導致毛孔堵塞。

改善方法：化妝、防曬有擦到髮際線，卸妝清潔就要清洗到位；洗髮時也要留意清潔品是否有沖乾淨。

#腮邊痘



兩頰下方的腮邊痘常冒是因長期肝膽負荷過重，淋巴排毒不順暢所導致。

改善方法：不可過於勞累，注意休息睡間的時間，且睡前不要飲食，幫助肝臟排毒。

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