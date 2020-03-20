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嬌蘭推出全新「珠寶級」唇膏彩殼，拿出來媲美時尚配件

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▲不僅唇膏外型吸睛，全新色號也是一時之選。 （影／記者曾怡嘉攝)

記者曾怡嘉 / 台北報導

因珠寶藝術而誕生的嬌蘭紅寶之吻唇膏，今年再推新色與八款唇膏彩殼，既是高級訂製唇膏，也是奢華的時尚配件，外出拿來補妝超威風，拿來送禮更是送到心坎裡。

▲▼嬌蘭推全新8款華麗唇膏彩殼。（圖／品牌提供）

▲嬌蘭把唇膏變成最美珠寶藝術品。（圖／品牌提供）

今年品牌再度與位於芳登廣場設立珠寶專門店的知名珠寶設計師Lorenz Bäumer攜手合作，打造八款紅寶之吻唇膏彩殼，其中四款宛如高級珠寶切割面的寶石彩殼，另外四款則是鑲滿著奢華晶鑽，拿出來舉手投足盡是貴氣。

▲▼嬌蘭推全新8款華麗唇膏彩殼。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲全新8款彩殼。紅寶之吻高訂唇膏彩殼（晶鑽款），1,350元、（寶石款），800元。（圖／記者曾怡嘉攝)

紅寶之吻唇膏系列，自2018年推出至今，已包含多款時尚流行的色調，2020年，紅寶之吻系列更新增了全新六款炫霧色款、七款晶鑽色款、一款緞光色款，以及一款妝前修護潤唇膏。

▲▼嬌蘭推全新8款華麗唇膏彩殼。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲推出豐富全新15色色選，都很襯膚色。（圖／品牌提供、曾怡嘉攝)

從大膽亮眼的番茄紅、紫梅色，到氣質溫暖的肉桂裸粉、珊瑚柔橘色，嬌蘭紅寶之吻系列經典的色彩組合，讓每一雙唇都更加鮮明且個性十足。

自4／1起，凡至法國嬌蘭全台百貨專櫃及台灣官方線上旗艦店，購買任一款2020年新上市的紅寶之吻高訂晶鑽唇膏+任一款晶鑽或寶石彩殼，即可獲贈絨布收納袋一個。

▲▼嬌蘭推全新8款華麗唇膏彩殼。（圖／品牌提供）

▲刻字服務賦予唇膏獨特意義。（圖／品牌提供)

為了鼓勵回饋粉絲官網消費，只要在品牌台灣線上官方旗艦店，購買任一紅寶之吻唇膏彩殼，即可享有刻字服務，不分新舊款，打造獨一無二的專屬時尚配件。

關鍵字：

嬌蘭, 紅寶之吻唇膏, 新色, 外殼
fashion.net

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