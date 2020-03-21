女神宋慧喬公開最愛保養品　洗臉後「加一步」肌膚亮到不行

▲38歲宋慧喬有著逆天膚質，穩坐女神寶座。（圖／翻攝自IG/kyo1122)

記者曾怡嘉 / 綜合報導

女神宋慧喬肌膚有目共睹，私下她不工作時總是不吝展現素顏，展現逆天好膚質。身為韓系美妝雪花秀代言人，對於保養更有獨特見解，回歸基礎注重保濕，底粧清淡避免生成粉刺，保養要有點耐性，選對保養品從肌底調理，才能打造好膚質。





▲雪花秀 潤燥精華EX，60ml，2,780元。

潤燥精華EX是洗臉後第一道步驟

女神化妝台上空瓶率最高的保養品就是潤燥精華EX，作為洗臉後的保養關鍵第一步，能穩定膚況、調亮肌質。她曾公開表示，最喜歡用潤燥精華先平衡整體膚況，再開始其他後續保養，能使保養更到位。

▲一天一片面膜，早已是女星保養的基本功。

面膜補水，急救保養一步到位

正值換季忽冷忽熱的天氣，皮膚因為缺水變得乾燥、失去光澤。面膜對她來說是最快速的保養方式，一天敷一片面膜，是她唯一可以做的皮膚管理。和白天比起，她更重視夜間護理，洗澡時會順便敷上潤燥精華面膜，洗完肌膚也修復完成，非常省時間，推薦搭配能拉提輪廓的滋陰生人蔘系列，效果更好。

▲宋慧喬不化妝看起來更凍齡。

不工作就是素顏，即使上妝也是淡妝



有關注她的IG就知道，私下的她幾乎不上妝，因為拍戲時得要長時間帶妝，能夠休息的時候就該讓肌膚好好休息，真的要外出也只會上防曬或是潤色隔離霜，有時想精緻一點，也會拍上雪花秀的輕透型氣墊粉餅。

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