一說就傷感情！情侶間5大禁忌話題　隨意批評家人超NG

編輯／Molly 圖／翻攝自FB@ tvN 드라마(Drama)

雖說情侶間無話不談是親密的表現，但有些「話題」卻還是要避諱一下，不僅於兩人感情交流沒有任何好處，還會讓另一半心情不悅，甚至傷感情。像是以下5件事別隨意拿出來說嘴，小心說著說著，把彼此的感情都說沒了。

1.拿對方短處來取笑



每個人都有自己不滿意或是比較自卑的地方，別拿對方的短處來取笑，比如身高不高、髮量少或是緊張會詞窮等。

2.一直跟前任比較



別在另一半面前一直拿前任比較，比如前任比他溫柔，前任對你很貼心，都會幫你做什麼事等等，不僅讓人覺得不舒服，也會讓對方覺得「如果他／她那麼好，那你回去找他／她啊！」

3.不停抱怨



生活中總是會遇到不如意和傷心的事，免不了會跟另一半抱怨、「哭訴」一番，除了紓解情緒，也希望得到另一半的安慰和鼓勵。但若每天都是無止盡的抱怨、怨天尤人，總是一直散發負能量，對方心情也會受到影響，久而久之，他會覺得跟你在一起時只剩下不開心的情緒。

4.隨意批評對方親人或朋友



家家有本難念的經，如果不是非常了解另一半的家庭或是發生的事情，不要隨意批評另一半的親人和朋友，尤其是父母。可能你以為是在幫另一半出口氣，但可能他們只是隨口抱怨吐槽一下，畢竟誰都不喜歡自己的家人被罵。

5.不斷追問愛不愛



有些人很沒安全感，只要另一半稍微沒那麼關注自己，就覺得另一半可能不愛自己或是移情別戀了，動不動就問另一半「你到底愛不愛我」、「你是不是喜歡上別人了」、「你到底多愛我」，被問久了真的會讓人心生厭煩。

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