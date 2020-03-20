韓妞人手一支的「文青護手霜」　就算不能出國還是買得到

▲南韓文青美妝品牌Abib。（圖／abib.official IG）



文／C編

韓國身為新崛起的美妝品牌大國，有很多厲害的想法，其中一個文青風格的小品牌近期非常受到喜愛，包裝走簡約風格，產品成分更強調由天然植物萃取，而且質地非常厲害好吸收，難怪韓妞們都在囤貨，像是其中的明星商品護手霜，幾乎人手一支。

▲Abib是很受歡迎的小眾品牌護手霜。（圖／abib.official IG，以下同）



這個文青品牌叫做Abib，雖然才成立4年，但是產品非常多元，包括氣墊粉餅、精華液、晚安面膜、護唇膏、防曬霜通通都有，其中，有兩樣單品最受到矚目，就是片狀面膜還有護手霜，尤其是護手霜，幾乎韓妞都會包香味，因為實在太療癒。

▲Abib 絲滑香氛護手霜50ml x 4，原價1,640元，特價1,199元。點我購買。

購物網站「Her和她」推出限量特殺組合，4支Abib護手霜只要1199元，一次買回4種香味，最近常洗手，所以更要勤護手，護手霜用量大，絕對不怕用不完，只怕不夠用，快來看看整組有哪4種香氣，通通很迷人。

Type L

在包裝上以簡約的軟管設計搭配白色標籤，寫著Type L，其香味是以明亮的橙香調為基底，搭配溫潤的麝香以及草木的杉木香，可以享受到愉悅大自然的氣息，是最熱賣的香味。

▲Abib是很年輕的韓國品牌。（圖／like_hay_ IG）

Type V

Type V又是什麼來頭呢？細緻的水果香味帶來香甜的女孩氣息，交織沉穩的麝香，塗抹起來非常療癒，擁有撫慰人心的能量，榮登銷售排行第二款。

▲拿著Abib護手霜，隨便拍都好看。（圖／like_hay_ IG）

Type W

Type W的香味很多台灣女孩應該會喜歡，以小蒼蘭的味道為基底，帶出浪漫的花香調，結合檸檬的明亮活潑，呈現出雀躍繽紛的花果香調。

Kirsh

與韓國服飾品牌Kirsh攜手打造，融合白色鳶尾花、綠檀木、杉木，清新高冷，有著煥然一新的舒適感，洗完手一抹，立刻就能感受。

現在受到新冠肺炎的影響，想要擁有這4條護手霜又無法飛韓國，不用擔心，因為台灣就有賣啦！4款香味一次擁有，包準讓有選擇障礙的妳，不會舉棋不定無法抉擇挑哪一款，全部都超級厲害，一次全包才是行家！

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