上妝總是卡粉？日本隱藏版「小紅」BB霜遮紋超威猛

▲很多人都有細紋卡粉的困擾。（圖／pixabay）



文／C編

日本高絲（KOSE）是著名的化妝品大廠，推出的底妝產品也非常多，不過有一支「小紅」，不太打廣告卻默默熱賣，因為它不但可以幫助肌膚潤色修飾，更是添加了抗老精華成份，上妝的同時也保養，對抗老化之外還保濕，一瓶多功效。

這支「小紅」就是「極上活妍系列的特濃彈力BB霜」，很多人可能沒有看過，卻是高絲隱藏版好物，眼周、法令紋明顯的人，就非常適合使用這款單品，因為成分中含有80%的抗老精華成分，是底妝也是保養品，可以維持一整天的滋潤呵護。

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▲KOSE極上活妍GRACE ONE特濃彈力BB霜 50g（可選擇#01明亮色 / #02自然色），原價490元，特價388元。點我購買。

對於很多年輕人來說，可能會覺得自己為什麼要在20、30歲的時候用到「抗老產品」，但若是沒有提前預防調理，當肌膚老化之後，就很難恢復到原有的澎潤彈潤狀態，因此想要擁有女星般逆齡的肌膚，要提早開始滋養。

▲選對粉底很重要。（圖／pakutaso）

極上活妍特濃彈力BB霜不只因為添加了百分之80的美容液，幫助抗老、調理，而且粉體非常服貼肌膚，尤其是針對有紋路的地方能輕鬆修飾，不像有些粉底容易出現卡粉、顯紋的狀況，能有效遮蓋臉部瑕疵，並且具SPF35、PA+++的防曬係數，一瓶具7種功效，CP直很高。

特濃彈力BB霜總共推出兩種顏色，包括自然膚色以及白皙膚色兩種，想要提亮就可以買白皙膚色，想要自然好氣色，就挑選自然膚色；除此之外，官方也標榜流汗、出油都不掉妝，但可以用溫水卸除，對於懶得卸妝的人來說，還真是一大福音。

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