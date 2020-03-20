Dior精品級乾洗手曝光！　透明瓶加CD蓋美翻、LVMH善心被讚爆

▲Dior生產的酒精乾洗手，瓶蓋上壓印CD字樣。（圖／翻攝lvmh IG）

記者陳雅韻／綜合報導

冠狀肺炎襲擊歐洲，防疫用品如含酒精的乾洗手在法國一罐難求，精品龍頭LVMH集團老闆阿諾（Bernard Arnault）於是動員旗下美妝部門香水產線，全力生產乾洗手，免費優先提供給法國公衛機構與醫院使用，16日才宣布，短短3天已將乾洗手送到醫院，也解開網友對「精品級」乾洗手的好奇，是透明瓶身貼著LVMH標籤、瓶蓋還壓印CD Logo，被網友讚美翻。

▲LVMH動員旗下香水工廠改製造法國大缺貨的乾洗手。（圖／翻攝lvmh IG）





▲Dior香水產線全力投入生產乾洗手。（圖／翻攝lvmh IG）

LVMH集團於IG連po多張產線照片，感謝旗下Dior、嬌蘭（Guerlain）、Parfums Givenchy香水產線工作人員齊心投入，不到3天便將第一批乾洗手交給法國第一線的醫護人員，展現超高效率，當然從品質到包裝都不馬虎，Dior生產的乾洗手為透明瓶子搭壓印CD Logo黑瓶蓋，再黏上LVMH標籤，簡單但仍透露精品品牌的美感堅持。

▲工作人員正為乾洗手貼上LVMH標籤。（圖／翻攝lvmh IG）

網友大讚LVMH集團的愛心，甚至表示願意多買幾個包以示感謝；LVMH則承諾會繼續生產乾洗手，幫助法國度過此次新冠肺炎疫情的難關，展現企業責任。

▲嬌蘭也投入生產乾洗手，工作人員正裝箱準備出貨。（圖／翻攝lvmh IG）

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