ZARA集團關閉全球近四千間門市　大陸店點恢復營業補銷售大洞

記者王則絲／外電報導

西班牙快時尚品牌ZARA母集團INDITEX於本週三表示，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行，暫時關閉了包含39個國家在內的3785間店鋪，約一半的門市，大陸部分門店則已陸續恢復營業，官方更透露公司在三月的頭兩週銷售額便急速下降了24.1％。

▲ZARA母集團關閉全球約一半數量的店點。（圖／達志／美聯社）



INDITEX集團旗下品牌除了ZARA最為成功，還有包括了ZARA HOME、Pull & Bear、Bershka、Massimo Dutti⋯⋯都是台灣人所熟知的服裝品牌，此次因疫情暫時關閉全球一半的店面，對集團影響巨大。不過同時INDITEX也表示，大陸地區除了11間門市之外，多數門店已重啟營業，對於這幾日歐美國家陸續關閉店舖的損失將不無小補，是令人鼓舞的。

2/1至3／16之間的商店和在線銷售額與去年同期相比下降了4.9％，而本月更加速下降，3／1至3／16的銷售額下降了24.1％。雖然民眾網購的比率會增加，不過去年在線銷售佔總銷售量的14％，銀行分析師便指出：「由於在線交易在總銷售額中所佔的比例相對較小，因此不一定能彌補關閉店鋪帶來的損失。」

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INDITEX集團在2019年銷售額與去年同期相比增長了8%，達到 282.9億歐元（約9622億元台幣）。這也使該公司在面對新冠肺炎疫情的衝擊下站在相對有利的位置。執行長Pablo Isla則表示：「有信心公司能通過各國間的合作來克服這種情況，感謝公司強大的財務基礎，讓我們隨時能做出必要的回應。」

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