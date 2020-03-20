Swatch集團減產不停工　因應新冠肺炎縮工時、不裁員

▲Swatch集團執行長Nick Hayek表示因應新冠肺炎疫情，會減少產能。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

勞力士（Rolex）、PP（Patek Philippe，百達翡麗）、Hublot（宇舶錶）、雅典錶（Ulysse Nardin）、百年靈（Breitling）等瑞士錶廠，陸續宣布因新冠疫情影響，從本周起暫時停工至3月底，但顯然最大鐘錶集團Swatch Group不打算跟進，集團執行長Nick Hayek昨受訪表示，會減少產能但不停工。

▲歐米茄位於法國坎城的專賣店受新冠疫情影響，暫時店休。（圖／達志影像／美聯社）

旗下有Swatch、歐米茄（OMEGA）、寶璣（Breguet）、浪琴（Longines）、天梭（Tissot）、雷達（Rado）等知名鐘錶品牌與ETA機芯廠的Swatch集團，因新冠肺炎衝擊業績大受打擊，但Nick Hayek仍信心十足表示集團根基穩固、沒有債務，他認為大陸市場已看見曙光，3月業績已稍有回溫，但目前歐美目市場仍呈現停滯狀態。

▲Swatch集團以縮短工時方式應變。（圖／翻攝Swatch Group官網）

Nick Hayek表示Swatch集團會減產但不停工，大部分的錶廠會以縮短工時方式因應，他說：「我們想保持一些活力，讓員工知道工作仍在那，不會裁員。」

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