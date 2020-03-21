吳卓源與孫盛希換ALLSAINTS拍美照！仔細看領口、袖子有驚喜

▲ALLSAINTS 客製化元素超可愛，歌手孫盛希搶穿上身。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

皮衣控們最愛的倫敦品牌ALLSAINTS這回春季系列加入了客製化元素，可點綴鉚釘、別針等細節連藝人都愛不釋手，此次包括歌手Julia吳卓源、孫盛希、演員林哲熹、王可元等人一同演繹，打造不同性別皆可上身的時尚感。

▲（依序）林哲熹、王可元演繹黑色皮夾克以及騎士夾克；Maya黑色皮夾克，NT$18,500 。（圖／品牌提供）

ALLSAINTS春季皮衣一大亮點就屬客製化服務，由專業皮革師傅與顧客進行設計上的討論，針對個人愛好可從鉚釘的釘扣、流蘇的長短和顏色以及可任選的個性別針下手，打造個人單品。此次系列也請到男演員林哲熹、王可元演繹，教大家如何搭配皮衣單品，畫面中風格截然不同的兩人分別換上俐落剪裁的黑色皮夾克以及稍有收腰設計的騎士夾克，林哲熹梳起中分油頭站在街頭，透過襯衫疊穿的方式增加視覺豐富度，而王可元延續招牌可愛形象，輕輕拉起皮衣領口，輕鬆單穿一樣能彰顯率性。

▲歌手Julia吳卓源、孫盛希示範墨綠色騎士夾克（NT$16,800）以及全黑騎士夾克。（圖／品牌提供）

皮衣單品不分性別皆可演繹的隨興態度，通過歌手Julia吳卓源、孫盛希表露無疑，吳卓源放下黑色長髮，幹練的風格搭配上墨綠色騎士夾克，細看袖口的鉚釘細節十分突出，吳卓源這回不走性感路線，以格紋褲裝對比相當吸睛；孫盛希則運用黑色素T以及黑褲的暗黑風格突顯搭配，翻領位置還藏著可愛圖案，隨意站在白墻前拍攝美照，打造不同時尚度。

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