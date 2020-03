NBA停賽、北美與歐洲門市關閉！「新冠肺炎」讓Nike損失1050億元

編輯/Duke

自NBA宣布因受到新冠肺炎(COVID-19)影響停止剩餘賽事,包括Nike在內合作對象註定要承受巨大損失,如今Nike將北美、歐洲以及紐澳的商店關閉後,便有外媒估計這家運動品牌的巨頭,其收入可能在第四季度減少三分之一,並達到天價的美金35億元(約台幣1,050億元)。

根據證券商估計,Nike收入將減少34%,同時受到美股大盤影響,Nike股價也下跌近16%,使得2020年初到現在,Nike的市值已經減少三分之一。其中,更有零售專家指出,歐美疫情越來越嚴重,各大體育賽事取消對Nike、Adidas、Puma等運動品牌影響甚大,這就像頒布旅行禁令與旅行社之間的關係一樣。

此外,股票公司Woozle Research表示,未來三到六個月Nike將損失超過美金55億元(約台幣1,650億元),原因來自超過100家Nike於北美、歐洲以及大陸地區的零售商稱「自2月開始,整體銷售額已經大幅下降21%,因為人們不想花錢買鞋,只想好好待在家裡。」

針對新冠肺炎造成的傷害,不僅Nike決定關閉旗下商店,連UA(Under Armour)、New Balance等運動品牌也相繼暫時停止營業直到3月底,且停業期間仍會支付員工全額薪水。

We hope you are all safe during this unprecedented time. To ensure the health of our associates, customers & communities, we’re implementing office, factory & retail closures in the US, CA, & Western EU, effective 3/16 until at least 3/27.



