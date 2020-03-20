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NBA停賽、北美與歐洲門市關閉！「新冠肺炎」讓Nike損失1050億元

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編輯／Duke

自NBA宣布因受到新冠肺炎（COVID-19）影響停止剩餘賽事，包括Nike在內合作對象註定要承受巨大損失，如今Nike將北美、歐洲以及紐澳的商店關閉後，便有外媒估計這家運動品牌的巨頭，其收入可能在第四季度減少三分之一，並達到天價的美金35億元（約台幣1,050億元）。

▲NBA。（圖／翻攝自NBA FB）

▲NBA停賽對Nike造成巨大影響。（圖／翻攝自NBA FB）

根據證券商估計，Nike收入將減少34％，同時受到美股大盤影響，Nike股價也下跌近16％，使得2020年初到現在，Nike的市值已經減少三分之一。其中，更有零售專家指出，歐美疫情越來越嚴重，各大體育賽事取消對Nike、Adidas、Puma等運動品牌影響甚大，這就像頒布旅行禁令與旅行社之間的關係一樣。

▲Nike。（圖／記者鄧光惟攝）

▲受到美股大盤影響，Nike股價下跌使得市值減少三分之一。（圖／記者鄧光惟攝）

此外，股票公司Woozle Research表示，未來三到六個月Nike將損失超過美金55億元（約台幣1,650億元），原因來自超過100家Nike於北美、歐洲以及大陸地區的零售商稱「自2月開始，整體銷售額已經大幅下降21％，因為人們不想花錢買鞋，只想好好待在家裡。」

▲Nike。（圖／記者鄧光惟攝）

▲零售商銷售額大幅下降，將讓Nike損失慘重。（圖／記者鄧光惟攝）

針對新冠肺炎造成的傷害，不僅Nike決定關閉旗下商店，連UA（Under Armour）、New Balance等運動品牌也相繼暫時停止營業直到3月底，且停業期間仍會支付員工全額薪水。

►防疫情擴散！Nike關閉美歐紐澳全門市、Under Armour暫停營業188間分店

►DiorＸAJ1無限期延後發售　4月除了「年度鞋王」還有什麼可以買？

關鍵字：

新冠肺炎, COVID-19, 武漢肺炎, NBA, Nike, Adidas, Puma, 美股, 股價下跌, UA, NewBalance
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