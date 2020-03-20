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陳庭妮7年前穿過！Ferragamo VARA鞋來了　自選字母、星星超可愛　

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▲Salvatore Ferragamo經典鞋款VARA系列推出專屬訂製活動。（圖／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導　圖／品牌提供 

說到義大利品牌Salvatore Ferragamo最經典的鞋款，腦中大概就會浮現蝴蝶結娃娃包鞋的畫面，類似鞋款包括新推出的VIVA系列其實都源自於1978年的第一雙「VARA」女鞋，而為慶祝這雙經典VARA鞋款誕生40週年，Ferragamo特別推出了My Vara 專屬訂製鞋款活動！

▲ferragamo vara訂製鞋。（圖／品牌提供）

▲ferragamo vara訂製鞋。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮穿上Vara訂製鞋，俏麗又有氣質。

本次品牌邀請到了新戲剛殺青的女星陳庭妮來拍攝活動形象，曾於2013年擔任第一代Vara鞋訂製活動的妮妮，時隔七年再度演繹新款Vara訂製鞋履，意義非凡。

▲陳庭妮 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮7年前就曾擔任Vara girl，腳上則是當時的訂製款 

「Vara」誕生於1978年，由Ferragamo先生的女兒Fiamma Ferragamo所構思設計出，為Ferragamo獨一無二的代表經典鞋款。即便過了這麼多年，依然是品牌的長青熱賣商品，許多熱愛Vara鞋款的客人都是直接包色處理，本次推出的「My Vara」訂製鞋履活動，讓消費者可以在品牌的經典單品上留下屬於自己的個性印記，不容錯過。

▲ferragamo vara訂製鞋。（圖／品牌提供）

Salvatore Ferragamo 「My Vara」訂製活動共有唇膏紅、粉紅色和黑色三種顏色，金屬配件部分則有26個英文字母、愛心與星星樣式可供挑選，售價為NT＄28,500。

▲ferragamo訂製鞋。（圖／記者王則絲攝）

▲ferragamo訂製鞋。（圖／記者王則絲攝）

包括26個字母與愛心、星形的金屬配件，每一個的表面上都刻有Salvatore Ferragamo的品牌草寫LOGO，雖然字體非常的迷你，卻一點也不馬虎，精緻的質感反映在小細節。

▲ferragamo訂製鞋。（圖／記者王則絲攝）

▲ferragamo訂製鞋。（圖／記者王則絲攝）

▲陳庭妮本次的訂製款式。（圖／記者王則絲攝）

「My Vara」系列即日起登陸全球28個指定專賣店，台灣的消費者可至Salvatore Ferragamo 台北101旗艦店、微風信義店及台中新光三越中港店進行訂購。

►説・流行／Ferragamo全新VIVA鞋上的蝴蝶結　其實來自42年前的這雙鞋

關鍵字：

Salvatore Ferragamo, Ferragamo, VARA, VIVA, 訂製
fashion.net

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