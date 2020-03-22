網美始祖周品均離開「東京著衣」再起　38歲穿搭哲學全靠一單品

▲走過「東京著衣」，周品均創立Wstyle公開私房穿搭哲學。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

走過「東京著衣」年代的消費者應該都很耳熟周品均的名號，而今她東山再起開創品牌Wstyle，面對逆勢新冠肺炎疫情衝擊表示樂觀態度，很懂得抓住時下網美胃口的她也公開了私下服裝穿搭重點，其實電商女王也是愛美小女生，大推「這一單品」不分年齡都適合！

▲周品均創業道路不順遂， Wstyle經營緊抓時下網美胃口。（圖／品牌提供）

提及電商產業「東京著衣」是不少消費者的共同回憶，周品均創業路途不算順遂，歷經婚變今年（2020）又遇上了新冠肺炎攪局，不過Wstyle業績能逆勢成長30%，原因就在於非常懂得抓住時下網美的胃口。不少人都很好奇，身為「網美始祖」的老闆娘周品均私服會是怎麼樣呢？她也大方公開搭配哲學二大法門：「俐落、休閒風都是我的最愛。」

▲周品均私下最愛西裝外套搭配，遊走於正式休閒之間，每個年齡層女性都適合 。（圖／品牌提供）

38歲的周品均在私服穿著上除了兼顧辦公室OL的成熟，平常最愛的單品就是西裝外套，例如運用簡單的字母上衣搭配外套打造休閒感，俐落剪裁之餘特別選擇出彩的亮紅色做提亮，內襯回歸簡單白色T恤，整體沉穩不失活力；反之白色西裝外套與黑色排扣呼應，腳踩黑色高跟鞋，簡約風同樣不退流行。

▲粉嫩色系搭配透視蕾絲裙襬相當浪漫。（圖／品牌提供）

迎接春夏交際的粉嫩西裝外套，周品均會在下身搭配黑色蕾絲裙打造浪漫氣息，透視效果裙襬有延伸腿長的效果，拋開高跟鞋選擇平底球鞋也十分適合，不分年齡都能駕馭。

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不光是個人穿搭在行，周品均對10歲女兒初長成的造型也照顧妥當，兩人常用母女裝來吸睛，不乏海島風的連身洋裝搭配編織單品，或是運用同種櫻桃元素點綴可愛度，一躍而上長裙和T恤，簡直是最萌組合。如今活得漂亮，周品均在歷經逆勢成長，她把經驗總結成一句話：「人生唯一能為自己負責的，只有自己。」