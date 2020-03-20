Dyson V8手持吸塵器「變迷你」　重量輕450克

▲Dyson V8 Slim Fluffy+在台上市，售價16,900元。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

正當我們在想手持式吸塵器還能玩出什麼花招的時候，Dyson近期正式在台灣市場旗下最新款V8 Slim Fluffy+，回歸女性使用者需求，將機身減少450克，以減少手腕與手臂的負擔之外，另把重點放在配置吸頭的設計上，以新設計的軟質碳纖維滾筒吸頭，還有搭載LED燈的細縫清潔吸頭突圍，售價同上代為16,900元，讓即將來臨的母親節檔期，想更新家中吸塵器的女性有新選擇。

在台家喻戶曉且廣受歡迎的Dyson，之前持續主打吸力強勁的特色，V8 Slim Fluffy+與之前V8系列吸力規格相同，轉速為每分鐘110,000轉，最長可使用40分鐘，對於一般30坪左右的小家庭日常輕清潔，時間算相當足夠。

而V8 Fluffy的重量是2.6公斤，最新款V8 Slim Fluffy+的重量則為2.15公斤，整體少了450公克左右，主因是採用全新輕量軟質碳纖維滾筒吸頭，可適用於木地板與硬質地板，其吸頭以航空級輕質鋁材料打造，且刷條直徑也較上一代縮短29%，另無線吸塵器鋁管長度縮減，在使用上更為靈巧。

▲與前代相比，高度跟長度都變迷你，但主機大小不變，集塵盒容量也相同。

另一個亮點則是獨家搭載「LED細縫清潔吸頭」，在吸頭上有LED燈設計，能夠在深入家具底部的縫隙或黑暗角落時，有效照明並進行清潔，Dyson V8 Slim Fluffy+ 包裝內共配有 6 個吸頭，包含輕量軟質碳纖維滾筒吸頭、全新LED 細縫清潔吸頭、迷你電動渦輪吸頭、二合一組合式吸頭、迷你軟質毛刷吸頭以及床墊吸頭，能滿足地面、床鋪、坐墊、沙發以及汽車內部等多種清潔需求。

▲鋁管長度縮減6公分，更適合亞洲家具高度較低矮的環境，使用起來更為靈活。