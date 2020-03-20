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疫情不明　誠品站前店、美麗新廣場開首槍「縮短營業時間」

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▲誠品站前店。（圖／翻攝誠品生活官網）

▲誠品站前店因疫情影響，宣布4月起縮短營業時間1.5個小時。（圖／翻攝誠品生活官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠病毒隨疫情擴大至全球，台灣也隨著境外移入確診數不斷增加，原期望母親節檔期前可平息，觸發消費效應的各百貨通路與品牌，也紛紛往後戒備，誠品站前店首度公告，因應情影響於4月起，縮短營業時間1.5個小時，位於大直的美麗新廣場，也從3／23起延後至中午才開店。

▲誠品站前店。（圖／翻攝誠品生活官網）

從春節1月底左右新冠肺炎疫情爆發，到現在還不到2個月，逛街消費人潮減加上旅遊禁令，已紛紛衝擊反應最快的旅遊業與實體零售通路，除增加餐飲外送、網購平台內容與提供防疫服務外，以服務業為主的賣場，人力調配也成為必要措施，影響較為嚴重的電影院，也取消部分早場與午夜場因應。

而誠品站前店近期也發出內部公告，宣布將調整營業時間，原上午10點開門營業，晚上10點半打烊，從4／1起將調整於上午10點半開始營業，並提前於晚上9點半打烊，將營業時間縮短1.5個小時。

▲誠品站前店。（圖／翻攝誠品生活官網）

誠品對此回應說明，站前店與捷運店目前營業時間為10：00至22：30，防疫期間，自4／1起調整為10：30至21：30，早餐專櫃無變動仍自早上7：00起營業，其他分店營業時間尚未變動。雖並未進一步說明針對防疫為哪部分，業界人士則表示因與人力工時的調配有關。

▲誠品站前店。（圖／翻攝誠品生活官網）

而大直美麗新廣場也從3／23起調整營業時間，原上午10點半就開門營業、至晚上10點打烊，調整後則從中午12點開始營業，晚上9點打烊，縮短營業時間1.5個小時。

關鍵字：

誠品, 營業時間, 縮短, 新冠, 肺炎, 武漢肺炎, 疫情
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