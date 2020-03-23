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好想囤貨！無印良品「地表最文青的魚罐頭」　6種口味連骨頭都能吃

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編輯／Duke

你以為魚罐只能在超市買到，而且罐子多半沒什麼特別之處？無印良品（MUJI）完全打破想法，最近一口氣推出6種不同口味的魚罐頭，米色包裝紙上用很代表品牌的勃根地紅色印著品名，以及手繪感的魚，說是最文青風的魚罐頭也不為過，不只外觀美，內容物也很細心製作，把魚刺多、難處理的魚類通通變成罐頭，打開即食超方便，絕對榮登宅在家最想吃的罐頭。

▲MUJI推魚罐頭。（圖／翻攝自MUJI官網）

▲MUJI推出6種不同口味的魚罐頭，包裝簡約。（圖／翻攝自MUJI官網）

無印良品的6款魚罐頭，包括水煮鯡魚（Herring）、水煮氷下魚（Saffron cod）、水煮鯖魚尾（Mackerel Tail Meat）、水煮鮭魚骨肉（Salmon bone meat）、水煮鮪魚腹肉（Tuna Belly）、水煮鰤魚腹肉（Amberjack Belly），強調不添加人工色素、香料等，將最純粹的海味封存。

▲MUJI推魚罐頭。（圖／翻攝自MUJI官網）

▲水煮鯡魚。

▲MUJI推魚罐頭。（圖／翻攝自MUJI官網）

▲水煮氷下魚，中文名為細身寬突鱈。

▲MUJI推魚罐頭。（圖／翻攝自MUJI官網）

▲水煮鯖魚尾。

▲MUJI推魚罐頭。（圖／翻攝自MUJI官網）

▲水煮鮭魚骨肉。

▲MUJI推魚罐頭。（圖／翻攝自MUJI官網）

▲水煮鮪魚腹。（圖／翻攝自MUJI官網）

▲MUJI推魚罐頭。（圖／翻攝自MUJI官網）

▲水煮鰤魚腹。

▲MUJI推魚罐頭。（圖／翻攝自MUJI官網）

▲魚骨頭軟化至可以直接食用的程度。（圖／翻攝自MUJI官網）

6款魚罐頭皆以水煮製作，各種魚有不同風味，相同的是骨頭都煮至軟化能直接食用，吃的時候完全不用擔心魚刺太多要挑出來。這些魚罐頭已經在日本MUJI官網與各大實體店面販售，定價290日圓（約台幣80元）至350日圓（約台幣100元）不等，暫時無法去日本，期待台灣也能進貨，才好嚐鮮「無印風的魚罐頭」。

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關鍵字：

日本人, 魚罐頭, MUJI, 無印良品, 魚骨頭, 鯡魚, 細身寬突鱈, 鯖魚, 秋鮭, 金槍魚, 鰤魚
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