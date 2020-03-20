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徐若瑄「純白深V造型」回歸樂壇！美腿寶刀未老掀網暴動：女神

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▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲徐若瑄在45歲生日當天正式宣告回歸樂壇，全白造型亮相完全凍齡。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

女神徐若瑄昨（19日）加盟索尼音樂宣告回歸歌壇引來媒體大陣仗迎接，徐若瑄換上一身全白造型以VALENTINO 春夏V領上衣搭配寬管皮短褲，露出纖細美腿，恰好遇上45歲生日卻完全凍齡，引發粉絲直呼：「永遠的女神」。

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲徐若瑄宣告回歸樂壇，穿上全白VALENTINO 春夏上衣與皮短褲大方露出美腿。（圖／品牌提供）

徐若瑄新身份加盟索尼音樂回歸歌壇讓粉絲又驚又喜，昨日以全白造型亮相記者會，選擇VALENTINO 2020春夏上衣打造簡約氣息，創作總監Pierpaolo Piccioli以白色單色系為基調注入圓潤蓬鬆的泡泡袖上衣和俐落深V剪裁，另外最突出的莫過於脖子上的巨型綁帶蝴蝶結設計，在率性輪廓下達到極佳對比，纖瘦鎖骨若隱若現，徐若瑄再搭配寬管皮短褲呼應，露出修長筆直美腿，腳踩Giuseppe Zanotti 高跟鞋收尾，畫面一曝光便引發粉絲暴動：「永遠的女神」、「徐若瑄不會老」、「全白好適合她」。

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲李聖經私服運用寬袖落肩剪裁襯衫搭配鏤空蕾絲長裙展現氣質。（圖／品牌提供）

不光如此，出演《浪漫醫生金師傅2》的韓星李聖經近期私服也穿著該系列出鏡，放下浪漫微捲髮，運用短版的寬袖落肩剪裁襯衫搭配鏤空蕾絲長裙，全白造型下背起「SUPERVEE」迷你方包相當出彩，產生與徐若瑄截然不同的氣質，站在樹下打造隨興時尚度。

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VALENTINO , 徐若瑄, 李聖經, Pierpaolo Piccioli, 2020, 春夏
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