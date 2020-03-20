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精品婚紗Pronovias捐禮服給抗疫準新娘　醫療工作者免費挑一件

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▲▼ Pronovias 。（圖／翻攝Pronovias IG）

▲Pronovias捐婚紗給已訂婚的抗疫醫療人員，於8月31日前可至專賣店免費選The Heroes系列婚紗一件。（圖／翻攝pronovias IG）

記者陳雅韻／綜合報導

新冠疫情大爆發，各精品品牌除了捐款助大眾挺過難關，還各發揮所長獻愛，精品龍頭LVMH集團動員旗下香水廠生產含酒精乾洗手，捐給法國公衛機構與醫院使用；西班牙巴塞隆納婚紗Pronovias集團則宣布，8月底前將提供一件免費婚紗給在醫院工作投入抗疫的準新人，讓前線醫療人員備感窩心。

▲▼新冠肺炎醫療人員 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Pronovias向全球第一線醫療人員致敬。（圖／達志影像／美聯社）

Pronovias婚紗是不少女性的夢幻品牌，由於感佩前線醫療人員的辛勞，品牌從年初新冠肺炎在大陸爆發，已在大陸展開捐婚紗給即將步入禮堂的醫生與護理師；隨著疫情蔓延至歐美，Pronovias也將此計畫延伸至全球，開放給在醫院工作、對抗疫情的已訂婚準新娘，對象包括醫生、護理師、管理員與餐廳員工等。

▲▼ Pronovias 。（圖／翻攝Pronovias IG）▲▼ Pronovias 。（圖／翻攝Pronovias IG）

▲西班牙婚紗Pronovias是許多準新娘心中的夢幻品牌。（圖／翻攝pronovias IG）

向這群抗疫女英雄致敬，Pronovias特別推出The Heroes英雄系列婚紗，於8月底前至西班牙巴塞隆納、馬德里、賽維亞、義大利羅馬、米蘭、巴黎、倫敦、紐約等城市的品牌專賣店，即可從此系列挑選一件免費婚紗當最美新娘。如此善行被網友狂讚，有醫療人員表示感謝，但也透露婚禮將因新冠肺炎取消或延期而感到沮喪。

關鍵字：

新冠肺炎, 婚紗, Pronovias
fashion.net

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